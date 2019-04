Martwy byk – powieść w odcinkach (42)

Rozdział VIII

Pamiętasz, Filipku? Pamiętasz, Kudłata?

Następne pięćset dolarów wydałem w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego przy Square One. Musiałem wydać i dobrze, że tylko pięćset. Bo chociaż w tym moim własnościowym mieszkaniu w Mississaudze owszem, mogłem się bujać do woli w fotelu na biegunach, nie wyobrażałem sobie jednak nocy spędzonej w tym skąd inąd dosyć wygodnym wehikule czasu. Tak go nazwałem dopiero teraz, kiedy opadły mnie wspomnienia na temat przeżyć, jakich ten fotel był świadkiem. Te retrospekcje dotyczące zarówno mnie, mojej żony jak i naszego syna, lepiej zapomnieć – pomyślałem w samą porę, i zapomniałem. Więcej mebli w tym moim gniazdku nie znalazłem.

Prawie trzysta dolców zapłaciłem za materac queen size dmuchany za pomocą wbudowanej weń elektrycznej pompki, najnowszy cud kanadyjskiej techniki. Do tego komplet pościeli i kołdrę zakupiłem. Ręczniki, talerze i talerzyki, filiżanki, komplet sztućców, środki czystości. W chińskim fast foodzie nabyłem jakieś gorące żarcie na wynos. Zanim zawiozłem to wszystko windą na dziesiąte piętro mojego kondominium, nie uniknąłem wścibskiego portiera w turbanie, który jak za dawnych, dobrych lat, z pewnością znowu tak dla jaj, przywitał mnie pytaniem, gdzie się tak długo podziewałem, jak mnie nie było. Zwykle mu jakąś bajeczkę sprzedawałem, ale dzisiaj uznałem, że szkoda fatygi. I chyba dobrze zrobiłem – pomyślałem, chwaląc się zrealizowaniem dawno planowanej, wreszcie osiągniętej asertywności.

Najedzony i wykąpany, zaległem w pozycji na wznak na moim nowym materacu, jak się okazało – bardzo wygodnym. Z braku telewizora wpatrywałem się w sufit, w nim szukając sprzymierzeńca w planowaniu przyszłości. Szło mi nie najlepiej. Prawdę mówiąc, w ogóle mi nie szło. Wyglądało na to, że znalazłem się w takim impasie, w jakim dawno nie byłem. Każde rozsądne jak mi się wydawało na początku wyjście, za chwilę miało okazać się w moich rozmyślaniach kompletną pomyłką. Wierciłem się i kręciłem, próbując w końcu snem uśpić swoją bezsilność wobec rzeczywistości. Niestety, daremnie. Bo to była zbyt wczesna pora jak dla mnie. Przecież ja zasypiałem ostatnio około północy, jeśli w ogóle zasypiałem.

Doprowadziłem się do jako takiego wyglądu i wyszedłem z domu. Mój budynek zlokalizowany jest tuż przy największym mallu w Kanadzie, w Mississaudze przy Square One. Kupiłem kawę w Timie Hortonsie i przysiadłem na wygodnych, skórzanych kanapach, tuż naprzeciwko sklepu z odzieżą dla nastolatków Urban Planet. Spokój jaki mnie opanował, obecność przemieszczających się luzacko dobrze ubranych młodych ludzi, muzyczka rockowa lecąca z głośników z przewagą Rolling Stonesów – to wszystko podziałało na mnie tak pozytywnie, że prawie optymistycznie. I byłoby mi tak dalej świetnie i wygodnie, gdyby nie przypadek. Pech, jednym słowem, bo jak inaczej nazwać to spotkanie?

Najpierw czyjeś dłonie zasłoniły mi od tyłu oczy. Zapach, owszem, przyjemny, coś jakby Diorem podjechało z długich, niewątpliwie damskich palców. A po chwili jak nie ryknie na mnie głos wprawdzie damski, ale tak niski, że prawie męski:

– No co ty kuśwa Filipku, ludzi nie poznajesz?! – O mój Boże kochany, chyba ze dwa lata jak cię nie widziałam! No co, dalej nie poznajesz?

– Nie poznaję – przyznałem się bez bicia, bo rzeczywiście, w dalszym ciągu nie miałem zielonego pojęcia, kto jest autorem zamachu na moją wolność i niezależność.

– No to chociaż spróbuj odgadnąć – osoba niewątpliwie płci żeńskiej nie dawała za wygraną i jeszcze boleśniej zaciskała palce na moich gałkach ocznych.

– Puszczaj, cholero jasna, bo mnie oślepisz! – wydusiłem, nie śmiąc się nawet poruszyć.

– No jak Boga kocham, Filipku, przecież to ja…

– Kudłata!? – wypaliłem bez namysłu.

Mimo że strzelałem ślepymi nabojami, to skutek odniosłem taki, jakbym strzelał ostrymi. Osoba zaniechała moich oczu i skoczyła na mnie od przodu. Całowała mnie po twarzy tak namiętnie, że spokojnie można by to nazwać lizaniem. Jak pies, który po latach rozpoznał w tłumie obcych ludzi swojego pana.

– No uspokój się Kudłata, ludzie patrzą – niby to starałem oderwać jej czerwone, duże usta od mojej twarzy, ale przy okazji już poczułem, jak mnie ogarnia ten stary, znany mi, niebezpieczny zapach jej grubych, długich rudych włosów – mieszanka siarki i gorzkich migdałów, bardzo niebezpieczna. Od kiedy przed laty poznałem Kudłatą w polskiej knajpie przy plazie King & Sheppard, nie zdarzyło mi się ani razu, żebym otumaniony jak jaki tuman, nie poszedł śladem tego zapachu.

Tak, to była Kudłata we własnej osobie, i mimo że w dosyć późnym wydaniu, całkowicie do rozpoznania. Głównie po długich nogach w lekki iks, szczelnie opiętych brązowymi dżinsami, oraz po kompletnym braku biustu. No co? Gdyby jej przez ten czas urósł, to przecież powinienem poczuć. I ta twarz okolona burzą rudych włosów, poskręcanych w zwoje, z oczami jak turkusy i krwiście czerwonymi grubymi ustami, ukazującymi w uśmiechu szczęścia piękne, białe jak śnieg zęby. Rzec można – taka sama, choć cztery lata później. Zresztą, co tu gadać – podobnie jak ja. Też nie byłem młodszy o te cztery lata, niestety. Wręcz przeciwnie.

Ale ona już krzyczała:

– Ojejku, nie wytrzymam… nic się nie zmieniłeś… niech ja skonam…gdzieś ty był jak ciebie nie było? – Co robiłeś? – Gdzie ty teraz mieszkasz? – Pojedziemy do ciebie? – Ojejku! Ale jesteś fajny! – Jeszcze fajniejszy niż kiedyś! – Ojejku! – Przecież ty trzeźwy jesteś! – No nie, ja się zabiję! – Filip Krawiec trzeźwy jak świnia! – Ale fajnie pachniesz? – To co? Może ty nie pijesz? – A może nawet nie palisz? – No co ty, Filipie, Filipie… Oj, Filipie!

Aż się zmachała, to było widać, kiedy wykończona tymi okrzykami klapnęła w końcu obok mnie na skórzanej kanapie i wtuliła się we mnie jak psiak. Dobrze mi tak było. Nawet jej to powiedziałem. Wtedy to jeszcze bardziej się we mnie wtuliła.

Obudziłem się w rozkopanym łóżku, a właściwie w rozkopanej pościeli na materacu dmuchanym za trzy stówy. Obok mnie bieliło się zgrabne, długie ciało Kudłatej, fosforyzując jak droga mleczna. Na podłodze stała na wpół opróżniona butelka Jima Bima, tuż obok leżącej wielkiej butli Ginger Ale. Popiłem z lekkim obrzydzeniem pozbawionej gazu słodkiej wody i zrobiło mi się niedobrze. Pobiegłem do łazienki. Po umyciu zębów powoli odzyskiwałem fason. Gdy wróciłem do sypialni, Kudłata siedziała w kucki na materacu popijając z gwinta whisky. Nawet za bardzo się nie krzywiła.

– Ta dzindżeraja do niczego się nie nadaje. Uciekł z niej cały gaz. – teraz to nawet się skrzywiła, ale to od tego komentarza.

– Wiem o tym , mało nie rzygnąłem. – poparłem jej wywód na temat złej jakości przepitki.

– Ale ten Jim Bim to klasa sama w sobie. – Można go jechać bez mieszania – pochwaliła jakość amerykańskiej whisky. – Chcesz?

– Nie dziękuję, ja na drugi dzień nie poprawiam – dodałem z widocznym grymasem zadowolenia, bo ona zaraz to wychwyciła, mówiąc:

– Już nie poprawiasz? I z czego tu się cieszyć? – Pamiętasz, jak zawsze wybijaliśmy klina klinem? Czasami to i z tydzień nam schodziło, zapomniałeś?

– Ależ skądże, pamiętam, aż za dobrze pamiętam. Ale ja już nie stosuje takich technik. Po prostu – nie muszę.

– Ja też nie muszę, ja po prostu chcę – oburzyła się Kudłata. Lubię się napić i już! Tutaj u mnie nic się nie zmieniło. A ty chyba na odwyku byłeś… a tak, przypominam sobie – Sersza mi mówiła. To tam nauczyli cię jak pić kulturalnie, żeby nie wpadać w ciągi, prawda?

– No nie, tak to nie ma – odpowiedziałem zastanawiając się, czy wprowadzać ją w tajniki mojego cudownego ozdrowienia. Uznałem, że nie ma sensu.

– Kudłata, to nie tak. Na odwyku uczą cię, owszem, ale nie jak pić, tylko – jak nie pić. Żeby już nigdy w życiu się nie napić. Jak przestać i nie wracać. I po chwili:

– Widocznie nie byłem i nie jestem alkoholikiem.

– No pewnie. Ja się na tym znam. Mówiłam ci kiedyś, że z alkoholikiem to bym się brzydziła iść do łóżka. Czy kiedykolwiek się ciebie brzydziłam?

– Nie pamiętam, ale chyba nie – odparłem ze śmiechem. A co u ciebie Kudłata? – zadałem to pytanie po to tylko, by zmienić temat.

– A nic, po staremu. – Mieszkam z powrotem z tym Karolem, no wiesz – z tym moim mężem, co mnie kiedyś zdradził – pamiętasz?

– Pamiętam, tylko że jak ja pamiętam, to ty go zawsze zdradzałaś, i to najczęściej ze mną – dodałem trochę złośliwie.

– No ty to czasem taki niedobry jesteś – Kudłata znowu pociągnęła łyczek z butelki. – On mnie pierwszy zdradził, dopiero potem ja jego. – A ty Filipku? – Z kim ty teraz żyjesz?

– Ja jestem sam i bardzo mi z tym dobrze – wypaliłem, chyba na swoje nieszczęście, bo Kudłata złapała się tego zdania jak tonący brzytwy.

– Oj! Oj! – to nawet bardzo dobrze, bo ja tego Karola w ogóle nie kocham. A to twoje kondominium fajne jest. Two bedroom – akurat dla nas dwojga, jak znalazł – wyraźnie się rozkręcała.

– Coś ty Kudłata, ty poważnie to mówisz? – zapytałem, a zabrzmiało to tak, jakbym niedowierzał swojemu szczęściu.

– Najpoważniej. Ja już od jutra mogę się tutaj przeprowadzić. Pamiętasz moje meble, te, co je dostałam od tej nauczycielki Hinduski z mojej szkoły? To łóżko z baldachimem i ten stół rzeźbiony w winogrona z kompletem krzeseł? Mogę to wszystko przywieźć tutaj, bo coś jakby mebli ja tutaj nie widzę. Lodówka też by się przydała. Mam lodówkę. Mogę jutro?

Poczułem niepokojące swędzenie w okolicach mostka, aż się tam podrapałem, co nie uszło uwadze Kudłatej. Panika. Zimna obręcz wokół głowy. Musiałem wybrnąć w miarę bezboleśnie dla nas obojga z tej nieprzewidzianej sytuacji grożącej mi kolejną życiową klęską. Czy ja zwariowałem, czy zbyt mało miałem kłopotów ze sobą i to często właśnie z kobietami w tle? Nie mówię, że z ich winy, o nie. Przez te lata nic nie zmądrzałem.

– Coś ci muszę Kudłata powiedzieć. Pamiętasz Kudłata, że ja zacząłem obrazy malować i nawet je sprzedawać?

– Nie, nie pamiętam.

– No widzisz. Pijana byłaś, to jak masz pamiętać? A ja teraz jestem bardzo wziętym malarzem i mam mieszkanie w Nowym Jorku. I tam te obrazy idą mi jak ciepłe bułeczki. A to mieszkanie tutaj w tym kondominium to jeszcze ze dwa miesiące potrzymam i wystawię na sprzedaż. Po co mi tyle mieszkań, kiedy w jednym zazwyczaj się mieszka, a za wszystkie trzeba płacić? Więc powiem ci szczerze, Kudłata – bardzo chciałbym żebyś się tutaj przeprowadziła, tylko że dwa powody mi na to nie pozwalają. Po pierwsze – mieszkam w Nowym Jorku. Po drugie – jak ja mógłbym sobie w oczy spojrzeć, a jak Karolowi, gdybyś ty go dla mnie zostawiła? Owszem, miło mi, nie powiem że nie… czuję się wyróżniony. Wybacz Kudłata, ja bardzo cię lubię, naprawdę, ale żebym nie wiem jak cię kochał Kudłata, nie rozbiję waszego małżeństwa. Z piekła bym za to nie wyjrzał. Karol sympatycznym człowiekiem jest, pamiętam jaki był zaradny i w ogóle… A ty Kudłata to święta dla mnie jesteś kobieta. Nie mogę cię zabrać Karolowi. Co to, to nie.

Takiej reakcji nie przewidziałem. Bez słowa wstała i zaczęła się ubierać z wielce zawziętą miną. A kiedy już opakowała się w ciuchy, sięgnęła po butelkę, opróżniła ją do końca i rzekł:

– Zraniłeś moje serce. Zawołaj mi taksówkę.

Uczyniłem o co poprosiła bardzo skwapliwie, a ona spojrzała na mnie z pogardą i opuściła mieszkanie. Nie powiem, że nie zrobiło to na mnie wrażenia i dodam, że raczej przygnębiające. Poczułem się jakbym przegrał w pokera. Ja – szuler, grający znaczonymi kartami, z uczciwym amatorem. Ale tylko na chwilę. Najważniejsze, że byłem uwolniony. Postanowiłem w duchu na przyszłość bardziej staranniej dobierać sobie towarzystwo. A przede wszystkim – raz na zawsze skończyć z upadłymi kobietami. Kiedy tak się zastanawiałem nad sobą i swoim postanowieniem, przypomniało mi się dwie panie, idealnie pasujące do tego schematu. Julia i Monika, obie z Nowego Jorku. I wtedy rozdzwoniła moja komórka.

Rozdział IX

Kibel to mało. Szambo!

W telefonie rozległ się nieznany głos. Początkowo go nie rozpoznałem, musiałem kilkakrotnie prosić rozmówcę o przedstawienie się. Głos ginął, jąkał się i szeleścił, dopiero jak usłyszałem w końcu nazwisko, z pewnym wysiłkiem dopasowałem je do postaci. Phil Schneider to był. Drżącym głosem dopytywał się, gdzie i dlaczego tak nagle zniknąłem, że nikt ze znajomych nic o mnie nie wie. Odpowiedziałem mu zgodnie z prawdą, że wróciłem na stare śmieci do Toronto, i nie za bardzo mogę mu powiedzieć na jak długo. Bo sam nie wiem.

Ucieszył się, że w końcu mnie odnalazł. Zaczął natarczywie domagać się mojego jak najszybszego pojawienia się w Nowym Jorku i błagał, żebym skontaktował z nim zaraz po przylocie. Najlepiej będzie, jak spotkamy się na terenie neutralnym, czyli na lotnisku. W związku z tym jak tylko załatwię bilet na najbliższy lot, powinienem natychmiast powiadomić go o godzinie lądowania. Nie potrafiłem wydusić z niego przyczyny tak nagłego zainteresowania moją osobą. Kazał mi się domyślać i przysięgał, że mój powrót jest niezbędny, a o powodach dowiem się na miejscu. – Nie przez telefon – powtórzył to kilka razy.

– No to już się namieszkałem – pomyślałem nie bez złości. Jednak zaintrygowany tonem jego wypowiedzi uznałem, że nie powinienem lekceważyć sprawy i polecieć. Najbliższy lot miałem dopiero w okolicach południa, więc zarezerwowałem go przez telefon płacąc kartą kredytową. Pozostałe kilka godzin do odlotu przespałem w rozbebeszonej pościeli na moim nowym materacu, bardzo twardym snem. A potem pojechałem taksówką na lotnisko Pearsona.

Na Kennedym zaraz po wyjściu ze strefy celnej prawie wpadłem w ramiona Phila Schneidera. Jedną ręką wyrwał mi neseser, drugą złapał pod pachę i rozglądając się na boki zaciągnął do najbliższego kibla. Wepchnął do kabiny dla inwalidów, rozsiadł się na zamkniętym sedesie i spojrzał w górę na mnie, prosto w oczy. Ciężko oddychał. Kiedy już się nasapał, powiedział:

– Jest niedobrze. Musisz oddać kasę, natychmiast.

– Jaka kasę oddać? – udawałem głupszego niż byłem. – I komu?

Edward Wójciak

ciąg dalszy nastąpi