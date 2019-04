Martwy byk – powieść w odcinkach (44)

– Na tyle to umiem, rachunek prosty…

– Widzisz… to leć jutro do banku i przynieś wszystko tutaj, to się podzielimy końcówką a milion zapakujesz w wór i rozpoczniesz poprzez Phila Schneidera negocjacje z człowiekiem którego tylko on zna… Też będziecie mieli problem, jak zorganizować przekazanie tego trefnego miliona. Nie zazdroszczę.

– Poza tym według moich kalkulacji wzbogacisz się o nieopodatkowane trzysta tysięcy dolarów… masz na to jakiś pomysł, co z tym zrobić?

Przyznałem, że nie.

– No widzisz. Tutaj też mogę ci pomóc. Tylko że nie wiem jeszcze, jak na moje z martwych powstanie zareaguje Monika. Mam plan, żeby na nią tutaj zaczekać ze względu na interesy, jakie są do obgadania. Przed wypadkiem powierzyłem jej poważną gotówkę i ciekawy jestem, jak wywiązała się z umowy. I jeszcze inne sprawy będzie musiała mi pozałatwiać, a w jeszcze innych – pośredniczyć. Oczywiście, jeśli będzie mnie chciała, takiego okaleczonego, prawie naprawdę martwego Byka.

– Mogę być twoim sublokatorem przez parę dni? – wystrzelił. Co w nim podziwiałem, potrafił błyskawicznie zmieniać temat.

– Jasne – odparłem bez zastanowienia. Wciąż nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Ale nawet na rękę mi była obecność kogoś, kto wpasowany w miejscowe układy może mi pomóc w podjęciu decyzji tak dla mnie trudnych, a jemu nie sprawiających jak widać większych problemów. On miał na wszystkie trudne pytania odpowiedź od razu.

– Nie masz żalu o to, że zaprzyjaźniłem się z twoją przyjaciółką? – zapytałem ostrożnie.

– No coś ty, dziękuję ci za opiekę. – To żarcik taki – dodał. – Tak naprawdę to mnie trochę wkurzyłeś. Ale wybaczam ci, biorąc pod uwagę fakt, że nasza ruda dziewczynka lubi czasem bawić się w niekonwencjonalnych układach geometrycznych. Jeśli mnie zdradziła, to nawet z uwagi na moją „śmierć”, ta zdrada jest bardzo problematyczna i przez to skomplikowana tak, że to prawie nie zdrada. Trójkąty z Moniką i moją żoną Julią ćwiczyłem pierwszy od ciebie, stąd nie ma tu miejsca na zazdrość… i powiem ci – cieszę się nawet z tego… jak to mówią – no… że jesteśmy szwagrami – gratulacje. A teraz musimy o tym zapomnieć.

Podaliśmy sobie dłonie.

Następnie przeszliśmy do wstępnego omówienia szczegółów planu.

Po pierwsze uznaliśmy za niezbędne zawołanie na rozmowę naszego jubilera. Skoro chłopaki z ferajny zrobili z niego posłańca, należało ustalić sposób, jak im oddać ich brudne pieniądze. W tym celu Jason zadzwonił do Phila i umówiliśmy się u nas, czyli tutaj, w mieszkaniu wynajmowanym przeze mnie u Moniki za trzy dni. Ponieważ mieliśmy już środę, miało to wypaść w niedzielę. A niech tam. Taki sam dzień dla mnie jak każdy inny. Przy okazji ze zdziwieniem, a zarazem z przerażeniem stwierdziłem, że będzie to ostatnia niedziela przed Świętami Bożego Narodzenia.

– O mój Boże, jak ten czas leci! – krzyknąłem a Jason mi zawtórował, gdyż jak się okazało, jemu też jakby czas stanął w miejscu.

Już dawno przestałem dzień święty święcić. A szkoda, jak czasem przelatywało mi przez głowę. Tradycje chrześcijańskie były głęboko zakorzenione w mojej świadomości poprzez wychowanie w rodzinie głęboko wierzących katolików. Nie to, żeby byli fanatykami. Ale rodzice i my wszyscy, ja i moich sześciu braci, karnie maszerowaliśmy do kościoła w każdą niedzielę w dzieciństwie oraz we wczesnej młodości, i nie pamiętam jak im, ale mi się to bardzo podobało. W wieku dojrzałym różnie z tym bywało. Przypuszczam jednak, że gdyby nie moje odchylenia alkoholowe, dalej z przyjemnością odwiedzałbym kościół, ot chociażby tak, dla podtrzymania tradycji.

Po drugie i tak musieliśmy czekać na pojawienie się Rudej Moniki, a żaden z nas nie miał pojęcia, kiedy to nastąpi. Na wszelki wypadek zasiedliśmy do baru i sączyliśmy drinki.

A po trzecie – tak moje jak i Jasona Bykowsky’ego plany na przyszłość były w fazie totalnego zawieszenia. On nie potrafił na razie przewidzieć, czy uda mu się to wszystko, co razem z Moniką zaplanowali, czyli wspólne życie na plażach Puerto Vallarta w Meksyku. Ja po sfinalizowaniu transakcji z bandziorami powinienem wiać do Kanady, albo jeszcze dalej – najlepiej do Polski. Mafia nie powinna się mnie już czepiać, ale za sprawą doświadczeń Jasona wpadałem w przerażenie na samo przypomnienie horrorów, jakie opowiadał na temat tajnych agentów FBI.

Rozdział X

Tajny agent powraca

Jeśli ktokolwiek pomyślał, że praca tajnego agenta jest usłana różami, to po uszy tkwi w ogromnym błędzie. Taka praca to przede wszystkim nie jest żadna praca. To po prostu styl życia. To budowanie go od podstaw, to przeistoczenie się z normalnego pracownika agencji, urzędnika – zwyczajnego policjanta w cywilu, w szarym garniturze, białej koszuli i w krawacie – w bandziora. I teraz zależy, w jakiego rodzaju bandziora każą mu się przebrać zwierzchnicy. Jeśli jest to handlarz narkotykami, to w zależności od rangi będzie to albo wychuchany laluś, albo brudny uliczny męt. Więc albo agent będzie pachniał jak męska prostytutka, albo śmierdział gorzej od gówna. W obydwu przypadkach nie ma mu czego zazdrościć. Nawet jeśli będzie miał grać mafioza, to też. Albo nawet bardziej. Bo tutaj, to niezależnie od wcielenia, na każdym kroku grozi mu wpadka, a co za tym idzie – śmierć.

Tajny agent Alberto Russo nie miał szczęścia w życiu. Chociaż wydawało mu się, że właśnie łapie byka za rogi, znowu opuścił go fart. Tak już niektórzy mają. Albo człowiekowi przez całe życie idzie wszystko jak po maśle, albo ma wciąż pod górkę, nawet wtedy, gdy czasami zjeżdża swobodnie w dół, nie wiedząc, że znajduje się ledwie na równi pochyłej z której znowu będzie tylko pod górkę, tym razem jeszcze wyższą od poprzedniej.

Przejęcie Jasona Bykowsky’ego wydało mu się już połową sukcesu. Schemacik, czyli przysłowiowa bułka z masłem. Postraszenie karą długoletniej odsiadki za sprowokowaną przez agenta sprawę przewozu przesyłki kontrolowanej, aresztowanie, obietnica wolności za współpracę. Jason powinien dziękować Bogu, że dostał szansę. I wyglądało na to, że był wdzięczny.

Jakby równocześnie jego agent prowadzący dostał cynk, że obywatel miasteczka Puerto Vallarta, człowiek zwany Amando Carillo Fuentes, szef kartelu narkotykowego, bez większego wysiłku kieruje przemytem do Stanów całych ton kokainy. Wówczas sam tajny agent Russo postarał się, aby dotrzeć do Joe Manzonesa, jego rezydenta na terenie Nowego Jorku. Kiedy swoimi wypróbowanymi sztuczkami wzbudził jego zaufanie, już mógł zacierać rączki. Miał pewność, że dzieli go tylko krok do zawinięcia całej struktury organizacji. Wystarczy ten jeden moment, kiedy mafijna menda o imieniu Greg przekaże podstawionemu Jasonowi Bykowsky’emu walizkę i czary mary, kajdanki na łapki i po krzyku. Nie tacy gieroje przyciśnięci do muru (już on ma opracowane sprawdzone metody), śpiewali w sądzie to, o co pan tajny agent Russo poprosił pana prokuratora.

*

11 września 2001 roku, godzina 8:00. Pod Wieżą Północną WTC stoi zaparkowany furgon należący do FBI, w nim dwóch agentów na razie nudzi się pośród rozlicznych monitorów, mikrofonów oraz plątaniny kabli. Gadają o niczym, spoglądają przez okno, niewidoczni z zewnątrz. Agent specjalny Russo pokazuje agentowi Vaccaro śliczną dziewczynę w czerwonej czapeczce, kręcącą piruety na szerokim chodniku. Przechodzący obok człowiek w średnim wieku uśmiecha się do dziewczyny i w geście powitania a może i aprobaty podnosi do góry dłoń. Świeci poranne słońce, atmosfera rześkiego, cudownego poranka.

Coś mu w głowie podpowiada, że ma jeszcze dużo czasu, wystarczająco, żeby podskoczyć do Starbucksa, po pierwsze, żeby napić się kawy, po drugie – żeby osobiście aresztować gangstera imieniem Greg, przekazującego brudne pieniądze Jasonowi Bykowsky’emu. Waha się, ale ostatecznie uznaje nie bez satysfakcji, że wygodniej mu będzie tutaj na dole.

– Przecież od brudnej roboty mam ludzi – uspokaja sumienie.

– Skoczysz po kawę? – pytanie agenta Russo skierowane do kolegi ma w sobie wszelkie znamiona polecenia.

– Się robi, szefie – odpowiada agent Vaccaro, opuszcza samochód i znika w obrotowych drzwiach budynku.

Agent Russo przeciąga się, uśmiech zadowolenia ozdabia jego twarz. Zerka na jeden z monitorów i widzi na nim dwóch agentów pijących kawę w kawiarni Starbucks Caffe. Po chwili wchodzi jego towarzysz z vana. Chłopaki tak dzielnie udają, że się nie znają, aż bije z ich oblicz, że znają się doskonale. Agent Vaccaro odbiera dwa kubki od czarnego chłopca za barem i opuszcza kawiarnię. W drzwiach windy mija się z trzema dżentelmenami. Dwóch z nich to dobrzy znajomi agenta Russo: Jason Bykowsky w towarzystwie rudowłosego gangstera Grega, trzeci człowiek to nieznajomy, który pokazywał przed chwilą na ulicy kciuka na znak aprobaty dla wyczynów dziewczyny w czerwonej czapeczce. Wszyscy trzej wchodzą do lokalu Starbucks Caffe. Joson siada naprzeciwko Grega przy stoliczku ulokowanym na środku lokalu. Nieznajomy wybiera miejsce pod ścianą. Rudowłosy gangster kładzie na blacie stoliczka czarną walizkę przypiętą kajdankami do nadgarstka. Jason Bykowsky spogląda na swój drogi zegarek.

Agent Russo odwraca głowę od monitora, gdyż w tej samej chwili do furgonetki wdrapuje się agent Vaccaro.

– Świeżutka kawa – anonsuje wymodulowanym głosem naśladującym kelnera. Agent Russo wyciąga rękę, która jednak mija się z dłonią kolegi podającą kawę. Monitory gasną i w tej samej chwili van przewraca się na prawy bok, potem na dach, i jeszcze raz na bok, czemu towarzyszy ogromny grzmot i łomot.

– Trzęsienie zie…! – próbuje krzyczeć agent specjalny Russo, lecz krzyk zamiera, gdy dostaje w głowę urwanym z haka monitorem. Wszystkiemu towarzyszy wrzask agenta Vaccaro, leżącego na plecach, z twarzą poparzoną kawą.

*

– Nic mi nie jest – protestuje agent specjalny Russo, namawiany przez służby medyczne na transport do najbliższego szpitala. Już wie o zamachu Al Kaidy, wie, że oprócz ataku na wieże WTC zbrodniarze islamscy tak samo używając samolotu pasażerskiego próbowali zaatakować Pentagon. Pozwolił sobie jedynie opatrzyć zranione czoło i potykając się o przeróżne przedmioty oddalił się od miejsca wydarzenia. To było przed tygodniem. Teraz siedział w poczekalni swojego szefa w Waszyngtonie.

I znowu należałoby wspomnieć o strukturze FBI. Zasadniczo jest trzypoziomowa. Pierwszy jest tajny agent pracujący nad daną sprawą. Nad nim jest przewodnik, czyli agent prowadzący sprawę, odpowiedzialny za jej przebieg każdego dnia i mający stały kontakt z tajnym agentem. Nad przewodnikiem umieszczeni są zwierzchnicy pracujący w biurze okręgowym lub w Waszyngtonie. To oni decydują, które sprawy i kiedy się otwiera, które zamyka.

Za chwilę miał się dowiedzieć, że sprawa jest zamknięta. Na nic zdały się jego protesty poparte dosyć rzeczową argumentacją. Przecież ci co spłonęli, to przecież pionki, a grube ryby dalej działają. Nie przekonał zwierzchników. Z powodu śmierci w płomieniach zawalonego wieżowca głównych aktorów całego misternie przygotowanego spektaklu, oni nie widzą żadnej korzyści z dalszego prowadzenia śledztwa. Samego agenta Russo postanowili wyekspediować na dwumiesięczny urlop, zasłużony – jak dodali. Przy tym zaznaczyli, że nawet jeśli kiedykolwiek powróci sprawa szefa kartelu z Puerto Vallarta, z przyczyn proceduralnych zostanie powierzona komu innemu.

Zgrzytając z bezsilnej złości zębami agent Russo wsiadł do swojego jeepa wranglera i udał się w podróż powrotną do Nowego Jorku. Po drodze o niczym innym nie myślał, jak tylko o zemście na swoim zwierzchniku. Ale w miarę upływu czasu zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo absurdalny to pomysł. Skupił się więc na czym innym, mianowicie na tym, że zamknięcie sprawy przez jego szefów nie musi bynajmniej oznaczać jej zamknięcia przez niego. Dla niego pozostaje otwarta. I ta myśl uspokoiła agenta specjalnego Roberto Russo, a tak prawdę mówiąc – uśpiła jego czujność i zdrowy rozsądek. Ponieważ w ferworze swej zaciekłości zapomniał jakby, że z chwila odebrania mu sprawy przestał być agentem specjalnym, pozostając zwykłym, na dodatek urlopowanym, chociaż ciągle – szarym agentem FBI.

*

Atak terrorystyczny na wieże WTC pozbawił życia wielu ludzi, natomiast na innych, tych ocalałych, a nawet na tych, którzy nie byli blisko centrum wydarzeń, odcisnął swoje ponure piętno. Trauma zalała cały świat, nic nie było już takie samo. Czy to z powodu uderzenia monitorem w głowę, czy za sprawą traumy spowodowanej samym wydarzeniem, agent Russo także od tamtych wydarzeń nie był już nigdy taki sam. Chociaż czasami podświadomie go nękała, nie dopuszczał do świadomości tej myśli, że to z jego winy zginęło kilku zacnych agentów FBI oraz jeden prawie niewinny, zaplątany przez niego człowiek – Jason Bykowsky. To wszystko kazało mu wbrew rozsądkowi oraz także wbrew prawu miotać się i kręcić w okolicach odebranej mu przez zwierzchników sprawy.

Zaczął od szpitali, pragnąc na sto procent dowieść samemu sobie, że wspomniani ludzie naprawdę zginęli, kierowany tak naprawdę podświadomą nadzieją, że może któremuś udało się przeżyć. Kilka osób przecież przeżyło, jakkolwiek zaledwie około trzydziestu ciał nieszczęśników udało się tak naprawdę zidentyfikować. Wśród zidentyfikowanych nie było ani jego agentów, ani gangstera Grega, ani też Jasona Bykowsky’ego. Ta informacja dodawała mu sił, więc nie ustawał w poszukiwaniach.

Kiedy w szpitalach na razie nic nie znalazł, zaczął odbębniać szczegółowy przegląd prasy z dni bezpośrednio następujących po jedenastym września. Spośród tysiąca zdjęć prasowych zdołał wyodrębnić kilka szczególnie istotnych, w tym jedno, dające jakiś marny ślad. Na zdjęciu w New York Timesie z dwunastego września pokazany został człowiek, który do złudzenia z sylwetki przypominał tego, który machał do dziewczyny na rolkach, żeby kilka minut później mignąć na monitorze pośród wchodzących i siadających w lokalu Starbucks Caffe. Agent Russo wprawdzie nie dałby sobie za to uciąć ręki, ale człowiek opuszczający szpital podparty kulą dla rekonwalescentów pod pachą jednej ręki, w drugiej trzymający czarną walizkę, zmierzający do szpitalnej windy, wydał mu się dziwnie znajomy.

Jak pies za kiełbasą, tak idąc śladem zdjęcia w drodze eliminacji odnalazł właściwy szpital i rozpoczął żmudne przebijanie się przez pamięć obsługi. Niestety, zdołał się dowiedzieć niewiele więcej jak to, że tym człowiekiem mogłoby być co najmniej kilkudziesięciu anonimowych pacjentów. Tamte dni były tak okropne dla personelu szpitali, że skupiając się na ratowaniu życia, niewiele zapamiętano z tamtych chaotycznych, tragicznych wydarzeń. Tym bardziej, że zdjęcie było nie za bardzo wyraźne i pozbawione jakiegokolwiek komentarza. Człowiekiem ze zdjęcia mógłby więc być każdy. Nie dawało mu jednak spokoju i tak od tamtej pory każdemu podtykał je pod nos pytając, czy nie rozpoznaje osoby. Nikt nie był w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi, no bo jak?

Ogarnięty obsesją agent na każdym kroku miewał skojarzenia z odebraną sprawą. Włóczył się po spelunach i podejrzanych barach, sporo popijając, częściowo dla kurażu, po części dlatego, że sam o tym nie wiedząc znowu rozpił się, wpadając w nałóg sprzed lat, kiedy to po sukcesach wywiadowczych w Chicago wszedł na orbitę pijaństwa.

To było nic innego, jak przypadek. Włócząc się któregoś z zimnych dni początków grudnia po Greenwich Village, zatrzymał się przed witryną znanego sklepu jubilerskiego. Początkowo nie skojarzył, dlaczego tak stoi i stoi, zamiast ruszyć dalej w wędrówce po licznych barach słynnej dzielnicy artystycznej. Po dłuższej dopiero chwili dotarło do niego, że jednak coś go przed tą wystawą trzyma, a mianowicie stwierdził, że wpatruje się bezmyślnie w jeden jedyny przedmiot, a jest nim złoty rolex. Zegarek dobrze mu znany, egzemplarz robiony na zamówienie, dla innych, zwyczajnych zjadaczy chleba taki sam jak wszystkie, lecz nie dla niego, agenta Russo. Nie na darmo pobierał nauki u profesora od mafii Nathaniela H. Taki zegarek był większy od tych seryjnych i posiadał sześć diamencików zamiast regularnych trzech. Taki zegarek nosił z dumą Jason Bykowsky pseudonim Martwy Byk jeszcze na kilka dni przed atakiem terrorystycznym na Nowy Jork. Nie, nie taki zegarek, lecz właśnie ten zegarek! – Skąd się wziął tutaj, skoro właściciel spłonął nie pozostawiając nawet pyłu po sobie w gruzach Północnej Wieży WTC? – pomyślał, z triumfalną miną przekraczając próg sklepu jubilerskiego.

Sklep został natychmiast zamknięty. Właściciel stoiska z zegarkami, młody Izraelita o nazwisku Phil Schneider nie potrafił sobie przypomnieć, kto i kiedy sprzedał mu ten unikalny egzemplarz. Agent podtykał mu także pod nos wyświechtany numer New Jork Timesa z jeszcze bardziej wyświechtanym od częstego pokazywania zdjęciem pacjenta opuszczającego szpital. Niestety, Phil Schneider nie rozpoznał także obywatela ze zdjęcia. W końcu zdenerwowany nie mniej od niego agent wystawił mu pokwitowanie na jakimś dziwnym świstku papieru i zegarek z wystawy spłynął do jego kieszeni. Na odchodne agent pogroził palcem zegarmistrzowi, wręczył swoją wizytówkę oraz wymusił przyrzeczenie, że jeśliby sobie ten cokolwiek przypomniał, natychmiast ma do niego zadzwonić, na co zegarmistrz skwapliwie przystał i powtórzył to kilkakrotnie tak się przy tym pocąc, że wydał się agentowi nad wyraz podejrzanym. Do tego stopnia, że agent obiecał sobie w duchu rozpoczęcie inwigilacji. Co też uczynił począwszy od dnia następnego.

Niemniej Phil Schneider nie był tak mocno w ciemię bity, na jakiego wyglądał. Od razu skojarzył, że agent za nim chodzi. Z tym, że ten agent miał swoje zawodowe sposoby aby chodzić tak, żeby inwigilowany człowiek tego nie zauważył. Tak więc tylko czasami udawało się zegarmistrzowi zgubić swój trop, a czasem tak tylko myślał, mając w dalszym ciągu na plecach oddech śledzącego go agenta. Różnie bywało. Przecież agenci FBI są szkoleni w wielu dziedzinach. Są dobrymi aktorami, którzy potrafią wcielać się w inne osoby, ba! Potrafią zmieniać osobowość, a w najgorszym razie tak się charakteryzować, żeby nikt ich nie rozpoznał. Sztukę przebierania się agent Russo miał we krwi, a nabytą w tym przedmiocie na kursach dla agentów wiedzę potrafił spożytkować w sposób doskonały. Po kilku dniach bezowocnego łażenia tropem Phila Schneidera agent zrobił sobie kilka dni przerwy, które spożytkował na zakup odpowiedniego kostiumu. Odtąd za zegarmistrzem zaczął chodzić przygarbiony Żyd w oryginalnym stroju chasyda, z długą zmierzwiona brodą i w czarnym kapeluszu. Wielu podobnych mu przebierańców kręciło się po dzielnicy, toteż Phil Schneider nie zwracał ani na nich, ani na niego uwagi. Z tym, że to jarmarczne przebranie także nie przyniosło żadnych wymiernych rezultatów, tyle tylko, że spacerki starozakonnego dziada za nic nie podejrzewającym Philem Schneiderem po jakimś czasie zaowocowały dla agenta Russo niezbędną wiedzą na temat miejsca zamieszkania jubilera, jego zwyczajów i kontaktów. Tak czy inaczej, agent wyrzucił znienawidzony kostium do kosza i zmienił metodę.

Ten niedzielny spacerek po Greenwich Village wyjątkowo wyszedł agentowi na zdrowie. Tak myślał, bo nie mógł przecież przewidzieć następstw tego wydarzenia. Gdyby je znał… nie, nie – nawet gdyby je przewidział, to tak był zakręcony, że nie zaprzestałby swojej prywatnej misji nawet wtedy. Tak więc na razie agent był zachwycony tym niedzielnym spacerkiem, który nie dosyć, że dostarczył mu świeżego powietrza, tak bardzo potrzebnego dla odbudowy zdrowia zeszmaconego szlajaniem się po zaplutych barach, to jeszcze zaprowadził pod dom jakich tam wiele, z niezwykłymi lokatorami dwóch połączonych basenem apartamentów na rooftopie.

Edward Wójciak

ciąg dalszy nastąpi