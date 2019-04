Matka uratowała dziecko przed pumą Bohaterstwo matki z Kolumbii Brytyjskiej uratowało życie jej siedmioletniego synka zaatakowanego przez pumę. Do ataku doszło nad jeziorem Cowichan, na Vancouver Island. Chelsea Bromley usłyszała krzyki synka Zacka, który bawił się sam w ogrodzie i gdy wybiegła zobaczyla, że jego ramię znajduje się w paszczy pumy. Kobieta rzuciła się na ratunek. Potem opowiadała, że działała jak automat. Kiedy jej mąż Kevin wybiegł z domu zobaczył, jak żona stara się rozewrzeć szczęki pumy, by uwolnić syna. W końcu bijąc zwierzę gołymi rękoma Chelsea spowodowala, że puma wypuściła chłopca i uciekła. Zack doznał zaledwie drobnych ran głowy, szyi i ramienia, a jego mama – niegroźnych zadrapań. Chłopiec opowiada, że kiedy puma wbiła się pazurami w jego głowę był pewien, że umrze. Na szczęście uratowała go bohaterska mama. To niezwykła historia, komentują znawcy pum. Raczej nie należy doprowadzać do starcia bezpośredniego z tym kotem, ale gdyby nie determinacja Chelsea Bromley, mały Zack żyje. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

