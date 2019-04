May zobowiązana do opóźnienia brexitu Obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły złożoną wczoraj ustawę, która ma zmusić Theresę May do opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ustawa weszła w życie i zobowiązuje do uniknięcia bezumownego opuszczenia Wspólnoty w dniu 12 kwietnia. Premier Theresa May już wcześniej zapowiedziała, że zwróci się do Rady Europejskiej z prośbą o zgodę na opóźnienie opuszczenia Wspólnoty do 30 czerwca bieżącego roku, ale nowe prawo nakłada na premier prawne zobowiązanie do zrealizowania tej deklaracji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

