Miejsca święte – Chrystus w Ogrodzie Oliwnym

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Na pięć dni przed swą śmiecią Chrystus udał się do Jerozolimy, by jako pobożny Żyd razem z tłumami tu zgromadzonymi uczestniczyć w Świątyni w uroczystościach związanych z najważniejszym świętem judaizmu, świętem Pesach (Pascha), ustanowionym na pamiątkę wyjścia narodu z niewoli egipskiej tysiąc lat wcześniej.

Drogą od Jordanu do Jerozolimy, już w pobliżu miasta zwaną Doliną Cedronu, a dalej Doliną Josefata, znajdującą się między wzgórzem świątynnym a Górą Oliwną, przemieszczało się w Niedzielę Palmową wielu pątników, wśród nich On i jego uczniowie zwani póżniej apostołami. Wielu już znało Chrystusa, lub słyszało o nim, a gdy się rozniosła wieść, że właśnie wskrzesił Łazarza, tłum zgotował mu tryumfalny wjazd do miasta: posadzono go na osiołku, zrywano po drodze liście z palm, paradowano z nimi lub rzucano pod kopyta zwierzęcia, wznoszono okrzyki w których nazywano go mesjaszemi wybawicielem z niewoli.

Chrystus pozwalając na tę manifestację wydał na siebie wyrok śmierci. Przed nim i po nim było wielu, którzy sami nadawali sobie nazwę mesjasza; prawie nigdy nie wzbudzali tym zainteresowania – zbyt dużo ich było. Tu była inna sytuacja, tłum bojowo nastawiony okrzyknął teraz Chrystusa zbawcą narodu. Faryzeusze (sekta kapłańska) i saduceusze (przeważnie kupcy i inni bogaci Żydzi), czyli śmietanka społeczeństwa, zaczęli się obawiać, że gdy dojdzie do rozruchów, Rzymianie zdławią je okrutnie, a ich mogą obwinić jako prowodyrów rewolty, a przynajmniej za tych, co mając obowiązek panować nad tłumami nie uczynili tego. Tej warstwie społeczeństwa żydowskiego powodziło się teraz bardzo dobrze, bo Paletyna będąca częścią dobrze prosperującego Imperium Rzymskiego uczestniczyła w ogólnym dobrobycie, a niewola nie była uciążliwa, faktycznie oni i ich żydowski żadowski król z nominacji cesarza rzymskiego rządził narodem, tylko w ważniejszych sprawach państwowych interweniował urzędnik rzymski, w owym czasie prokurator Poncjusz Piłat. Trzeba było, w ich mniemaniu, uciszyć i usunąć Chystusa, ale nie była to sprawa łatwa: protegowały go tłumy. Jak z nieba spadł im jeden z najbliższych uczniów Chrystusa Juda, czyli Judasz, który zgodził się za mieszek z trzydziestoma srebnikami (cena którą płacono za niewolnika) wydać go potajemnie w ich ręce. Stało się to wieczorem w Wielki Czwartek, po spożyciu przez Chrystusa i jego uczniów tradycyjnego posiłku w Wieczerniku.

Ostatnia Wieczerza

Udostępnił im to miejsce jakiś bogaty tajemny zwolennik Chrystusa – znamy z Ewangelii dwóch z nazwiska, możliwe, że był to jeden z nich: Nikodem, lub Józef z Arymatei. Obaj są dobecnie uznani za świętych nie tylko w kościele katolickim, ale i w kilku odłamach wschodniego rytu Kościoła katolickickiego. Ten drugi oddał potem przygotowany dla siebie grób na pochówek Chrystusa i zajął się wszelkimi formalnościami prawnymi przy odzyskaniu ciała i zadbał o godny pochówek.

Wróćmy do dnia Ostatniej Wieczerzy. Chrystus przypomniał Judaszowi jeszcze w Wieczerniku, by już poszedł sobie i uczynił to co zamierzył uczynić, potem odświewano chórem hymn religijny, który kończył uroczystość i wszyscy: jedenastu apostołów i Chrystus udali się do pobliskiego Ogrodu Oliwnego czyli Getsemani (nazwa grecka, znaczy tłocznia oliwek), tam często zatrzymywali się, gdy byli w Jerozolimie, tam prawdopodobnie w jakiejś jaskini spędzali noce. Judasz dobrze wiedział, gdzie znajdzie Chrystusa.

Pasja

Wydarzenia z tego wieczoru w Ogrodzie Oliwnym opisują trzej pierwsi ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz. Są bardzo zgodni ze sobą z wyjątkiem drobnych szczegółów. Najbardziej z nich szczegółowym jest Łukasz – dodaje do ogólnego opisu kilka dodatkowych informacji. Chrystus w tym miejscu przepowiada Szymonowi (którego kiedy indziej nazwał skałą, czyli Piotrem), że zanim kur (kogut) zapieje trzy razy zaprzeczy, że go zna, zachęca by się modlił o to, by nie “ustała wiara twoja, a ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich”. Piotr, oczywiście, zapewniał że „choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie rzekli wszyscy uczniowie” (Mateusz). Podam jako ciekawostkę, że wszyscy trzej mówią o potrójnym zaparciu się Piotra, ale z tym kurem jest różnie: Łukasz mówi o jednym pianiu, Marek o dwu, Łukasz o trzech.

Chyba jeszcze w drodze do Ogrodu Łukasz wspomina słowa Chrystusa o tym, że wszystko ci dotąd uczniowie posiadali: trzos, torby, wierzchnie szaty i dobrze im w tym jest, od teraz trzeba to wszystko zamienić na miecze. Oczywiście Chrystus mówi o trudnych czasach, jakie nastaną, apostołowie rozumieją to dosłownie. Ktoś z nich powiedzał, że mają tylko dwa miecze i czy to wystarczy? Chrystus zasmucony ich tępotą, by zakończyć temat powiedział, że tak. Miecz nosił wtedy każdy mężczyzna, którego było stać na jego zakup, by się bronić przed dzikimi zwierzętami, których było dość dużo w Palestynie w owych czasach, ale i przed groźnieszymi od nich bandytami. Wygląda na to, że ich trzosem wspólnym zarządzał i podkradał Judasz (jak to zauważył czwarty ewagelista, a równocześnie najmłodszy uczeń Chrystusa Jan) – trzos nie był zbyt ciężki, jeśli tę grupkę trzynastu osób stać było na zakup tylko dwóch mieczy. Gdy doszli do Ogrodu Oliwnego Chrystus poprosił towarzyszy, by czuwali i modlili się.

Odszedł od nich “na rzut kamienia” i przeżywał w wyobraźni swoją przyszłą mękę. Wypowiedział piękne modlitewne słowa: “Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, ale nie wola moja, lecz twoja niech się dzieje”. Do tych słów relacjonowanych przez wszystkich trzech ewangelistów Łukasz dodaje szczegół, że posłaniec z nieba ukazał się Chrystusowi i umacniał go, i że “jego pot w czasie modlitwy był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”. Chrystus “pogrążony w udręce” wrócił po wsparcie do swych uczniów, oni wszyscy posnęli “albowiem powieki ich były ociążałe” (Marek). Chrystus zbudził ich, zachęcił do modlitwy, bo “duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe”. Wracał jeszcze dwa razy, ci ciągle spali. Za trzecim razem kazał im wszystkim powstać i iść, bo “oto nadchodzi wydający mnie”.

Pocałunek Judasza i skazanie Chystusa na śmierć

Rzeczywiście nadszedł Judasz w grupie staszyzny żydowskiej i ich sług uzbrojnych w kije i miecze. By w ciemności nie aresztowali kogoś innego, Judasz zbliżył się do Chrystusa i “mówi do niego: bądź pozdrowiony Rabbi i ucałował go czule”. Rzucono się na Chrystusa, związano go. Chrystus robi wymówkę starszyźnie, że potraktowano go jak zbójcę, dlaczego wcześniej go nie zatrzymano gdy był z nimi, modlił się razem z nimi w Świątyni. Udziela też odpowiedzi na to retoryczne pytanie: “lecz to jest wasza pora i moc ciemności”.

To słowa Łukasza; Mateusz i Marek dodają, że stało się to, by wypełniły się proroctwa Pisma. Uczniowie, jak zapowiedział Chrystus, “opuścili go i wszyscy uciekli”. Jeden z nich, jeszcze przed ucieczką, dumny nosiciel miecza, machnął nim i odciął ucho sługi arcykapłana, chyba nie do końca, bo wystarczyło, żeby Chrystus dotknął miejsca i od razu przyrosło do głowy, ale oczywiście ten cud nikogo nie powstrzymał od zamierzonych celów – może uznano go za jakąś sztuczkę magiczną, a może nie zauważono tego w nocy. Dalszy los, to nieprawne zasądzenie Chrystusa na śmierć przez przez najwyższy religijny trybunał żydowski Sanhedryn: nieprawne, bo nie tylko nie przedstawiono mu zarzutów karalnych śmiercią, ale w tym gremium zwołanym w pośpiechu w nocy nie było nawet quorum, nieprawne, bo odbywało się w domu prywatnym, a nie w sali Sanhedrynu.

Rano następnego dnia Piotr zaparł się Chrystusa, podburzone przez kapłanów tłumy próbowały zmusić Piłata by zatwierdził wyrok, choć ten, znający prawo rzymskie, widział, że zarzuty są wyssane z palca, tym bardziej że zapytany Chrystus oświadczył, że nie zamierza obalać rządów Rzymian, bo królestwo jego nie jest z tego świata. Próbował się wywinąć z kłopotu karząc Chrystusa biczowaniem, a żołdacy dorzucili jeszcze cierniową koronę, i narzucili na jego grzbiet brudne czerwone okrycie, by tłumy tym wyciszyć. Gdy rozkrzyczaną chołotę to jeszcze bardziej rozjątrzyło, poprosił króla Heroda Agryppę, który właśnie tego dnia go odwiedził, by on go osądził, ale ten odpowiedział, zgodnie z prawdą, że nie ma takich uprawnień, bo nie jest zarządcą Judei, ale innych części dawnej Palestyny (z woli cesarza przejmuje we władanie dopiero w 41 roku), więc dla świętego spokoju Piłat sam wydał go na śmierć przez ukrzyżowanie – najczęstszy w owych czasach i w owym miejscu sposób wykonywania wyroku śmierci.

Góra i Ogród Oliwny, historyczne pamiątki żydów i chrześcjan

Na wschód od góry Moria, czyli Góry Świątynnej w Jerozolimie, znajduje się pasmo górskie zwane Judzkim o trzech szczytach. Jednym z nich jest Góra Oliwna wznosząca się 818 metrów nad poziom morza, to w rzeczywistości jest to dość niski wzgórek wznoszący się tylko o 60 metrów nad Doliną Cedronu, która oddziela go od historycznej Jerozolimy. W przeszłości góra ta nie była zabudowana domami mieszkalnymi, a głównym tego powodem jest to, że zbudowana jest z miękkiej skały kredowej, więc budynki na takiej skale są niezbyt stabilne. Budowano jednak na niej w przeszłości , budowle pamiątkowe ważnych wydarzeń religijnych, znikały z powierzchni ziemi częściej burzone przez najazdy na te tereny Persów, Mahometan, Turków, niż z racji niestabilnych fundamentów.

Dopiero od drugiej połowy XIX w. zaczęto budować solidniejsze budowle na szczycie góry i na jej zboczach, bo już umiano lepiej rozwiązywać problemy ich stabilności na miękkiej skale. Na przestrzeni trzech tysięcy lat było to w większej części pustkowie porosłe dzikimi oliwkami oraz cmentarz żydowski. Choć do najnowszych czasów góra znajdowała się poza granicami miasta, dzieliła jego losy. Na niej schronił się pierwszy król izraelski Dawid w czasie buntu Absaloma, społeczność żydowska tu ceremonialnie rozpamiętywała większe nieszczęcia, które spadły na jej kraj począwszy od niewoli egipskiej i babilońskiej, aż po kompletne zniszczenie Jerozolimy w latach 70 i 135 naszej ery po dwóch buntach przeciw Rzymianom. To także miejsce święte dla Chrześcijan, bo tu znajdowali schronienie Chrystus i apostołowie w czasie pobytu w Jerozolimie, tu nauczał tłumy, przez tę górę przemieszczał się idąc do Betanii do zaprzyjaźnionej rodziny Łazarza i jego dwu sióstr, tu wreszcie Chrystus przeżył agonię i tu został aresztowany w przedzień swej śmierci. Według tradycji chrześcijańskiej na tej górze ukazał się apostołom po swym zmartwychwstaniu i z niej miał wstąpić do nieba.

Mamy dowody historyczne na to, że trzy miejsca w tych okolicach były miejscami pielgrzymek i kultu pierwszych chrześcijan. Są to grota narodzenia Chrystusa w Betlejem, oddalone od niej o kilkanaście kilometrów miejsce męki, pochówku i zmartwychwstania Chrystusa, oraz podnóże Góry Oliwnej, czyli Ogród Oliwny – iejsce to oddalone jest od Golgoty o trzy, może cztery kilometry, a od Betlejem około dziesięć kilometrów.

Zabytki trzech religii monoteistycznych w obecnych czasach

W pierwszych dwóch wiekach naszej ery większość Żydów zginęła w czasie wspomnianych dwów powstań przeciwko Rzymianom, w latach 66-74 i 132-135. Ci, którzy przeżyli, rozproszeni zostali po Imperium Rzymskim lub schronili się w Azji Mniejszej. Był to naród bez ojczyzny przez prawie dwa tysiąclecia. Odzyskali część swej dawnej ojczyzny dopiero w 1948 roku, Żydzi wydarli ten teren zasiedlony od wieków przez muzułmanów. Rok wcześniej Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała pozwolenie na podzielenie historycznej Palestyny na kraj żydowski i arabski. Izrael nie uznał tego podziału proklamował swą niepodległość na całym terenie historycznej Palestyny, co spowodowało wojnę między Izraelem a Jordanią, państwem położonym na wschód od rzeki Jordan i Morza Martwego. Miejsca odebrane w twej wojnie Żydom przez Jordańczyków to tak zwany Zachodni Brzeg, państwo nazwane obecnie Palestyną.

Jerozolimę podzielono: izraelską została zachodnia część miasta, a tak zwaną arabską część wschodnia. Jordańczycy przepędzili ze wschodniej Jerozolimy Żydów, zbeszcześcili cmentarz żydowski na Górze Oliwnej, płyty nagrobne użyli do brukowania ulic i placów, nawet zamienili niektóre groby na latryny wojskowe. Izraelici w ramach rewanżu przepędzili muzułmanów ze swoich terenów w Jerozolimie i okolicy, nie posunęli się jednak do wandalizmu islamskich miejsc świętych. Ten wandalizm był źle przyjęty przez światową opinię publiczną, więc gdy Izrael po wygranej Wojnie Sześciodniowej w 1967 roku zadeklarowal gotowość protekcji miejsc świętych chrześcijan i muzułmanów w swoim państwie i tej obietnicy dochował, władcy wielu państw uznali narzucona przez Żydów okupację Zachodniego Brzegu, czyli obecnego Państwa Palestyńskiego, za stan raczej trwały i naturalny, tylko od czasu do czasu przypominano zwaśnionym stronom o konieczności negocjacji, ale w ich pozytywny rezultat obecnie już prawie nikt nie wierzy. Wbrew wszelkim umowom międzynarodowym Izraelici zaczęli tworzyć własne osadnictwa na urodzajniejszych terenach Palestyńczyków, Jerozolimę powiększyli z 6,4 do około 70 kilometrów kwadratowych dołączając do metropolii wioski i miasta położone w jej pobliżu. Góra Oliwna też znalazła się w granicach miasta. Do tej tak bardzo powiększonej stolicy przenieśli z Tel Avivu rząd i wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje państwowe.

Góra Oliwna to dziś przede wszystkim przeogromny cmentarz żydowski, najdroższy ze wszystkich na świecie, bo wielu bogatych wyznawców Jehowy z całego świata tu chce być pochowanymi – to około 150 tysiący mogił. Księgi Starego Testamentu uznają nieboszczyków za istoty nieczyste, dlatego polecają grzebać ich poza miejscami zamieszkania. Z tych powodów wyroki śmieci wykonywano też poza miastem. Uszanowali ten zwyczaj Rzymianie i w czasie pokoju na terenie historycznej Palestyny wykonywali wyroki śmierci poza murami miast, jak choćby morderstwo Chrystusa na wgórzu Golgocie nie będącym w owych czasach częścią Jerozolimy. Ze współczesnych prominentów, jeden z nich głęboko wierzący Israelita, polecił się pochować na tym cmentarzu i to według reguł podanych przez księgi kanoniczne, rozwiniętych w szczegółach przez Talmud. Według tych wskazań nieboszczyków trzeba grzebać jak najszybciej, najlepiej przed zachodem słońca, bez trumien, balsamowania, bezpośrednio w ziemi, w postawie siedzącej. Jego życzenie spełniono we wszystkich szczegółach. Umarł o godzinie trzeciej w nocy 9 marca 1993 roku w Tel Avivie. Było wystarczająco dużo czasu by go przewieźć na miejsce wiecznego spoczynku i pochować na wspomnianej górze przed zachodem słońca. Tym człowiekiem był Menachem Begin urodzony w Brześciu nad Bugiem, który ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim używając imienia Mieczysław; to także szósty premier Państwa Izrael i laureat nagrody Nobla. Inne ważniejsze osoby w państwie chowane są na cmentarzu na Górze Herzl. Ciekawostką jest że dwaj polscy żołnierze z czasów drugiej wojny światowej tu mają swoje mogiły, a także na zmarła w roku 1103 duńska królowa Bodil, żona Eryka I i tu została pochowana.

Budowle sakralne na Górze Oliwnej

Na szczycie góry i jej zboczach znajdujemy dzisiaj kilka kościołów i innych miejsc kultu jak kościól Viri Galilei (Mężowie galilejscy), piękną cerkiew ze złotymi kopułami pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, kościół Ojcze Nasz z wypisaną w wielu językach na jego murach najbardziej znaną modlitwą chrześcijan, polski klasztor elżbietanek pod nazwą Home of Peace, domniemane, ale odrzucone przez badaczy bibilijnych miejsce pochówku Matki Boskiej. Nas na tej górze interesują najbardziej pamiątki związane z tragicznymi wydarzeniami w życiu Chrystusa w nocy przed dniem jego śmierci czyli Ogród Oliwny zwany też Getsemani.

Ogród Oliwny to podnóże Góry Oliwnej od jej strony zachodniej. Tylko wąska Dolina Cedronu, w tym miejscu nazwana Doliną Jozafata, oddziela go od wzgórza świątynnego Moria. Tu udał się Chrystus z jedenastoma uczniami na spoczynek nocny, ale spoczynku nie zaznali. Chrystus przeżył w swej wyobraźni cały wielkopiątkowy koszmar swej męki i śmierci. Modlił się, pocił krwią, prosił Ojca by oddalił od niego kielich goryczy, szukał pociechy wśród uczniów, ci po sutej kolacji i wypitym winie, jak wspomniałem, spali. Tu został pojmany przez służbę świątynną, stąd jego uczniowie uciekli. Te wszystkie zdarzenia nazwane zostały póżniej Pasją; była ona natchnieniem dla wielu pisarzy, malarzy, nawet twórców filmów. Upamiętniono ją w tym ogrodzie kilkoma sanktuariami, które zbudowano dość wcześnie, gdyż zaraz po śmierci Chrystusa było to miejsce święte, miejsce pielgrzymek pierwszych chrześcijan. Już jeden z największych filozofów i teologów wczesnego Chrześcijaństwa Orygenes w pierwszej połowie III wieku potwierdził geograficzną lokalizację Ogrodu Oliwnego. Z 333 roku dotarły do nas dwa świadectwa: historyk Kościoła Euzebiusz z Cezarei w dziele Onomastikon podał że wierni przychodzą do Getsemani modlić się w miejscu modlitwy Chrystusa. W tym roku te tereny odwiedził anonimowy pielgrzym z Bordeaux, który w swoim pierwszym przewodniku po Ziemi Swiętej wspomnina to miejsce jako stały punkt odwiedzin przez pobożnych pielgrzymów. Mamy też świadectwo pątniczki hiszpańskiej Egerii z roku 380 potwierdzające istnienie tu pierwszej bazyliki. I faktycznie w nowoczesnej Bazylice Agonii zwanej także Bazyliką Narodów odkryto, że jest zbudowana na planie jednego z pierwszych kościołów w tym miejscu. Ten kościół oddany został do użytku dopiero w 1934 roku. To najbardziej widowiskowa świątynia Góry Oliwnej. Jest pamiątką, jak sama nazwa wskazuje, Pasji Chrystusa. Druga jego nazwa Bazylika Narodów pochodzi stąd, że darczyńcy z wielu krajów umożliwili jego budowę. Polska, Węgry i Irlandia są specjalnie uhonorowane w tym zabytku, bo w absydzie znajdują się mozaiki ufundowane przez wiernych tych krajów. Mozaikę Pojmanie Chrystusa ufundowali polscy żołnierze w czasie II wojny światowej. Z zewnątrz to piękny, kolorowy kościół. Kolory są radosne, jasne. Bardzo widowiskowym jest zbliżony do trójkąta tympanon nad portalami prowadzącymi do przedsionka kościoła. Na nim obraz biblijny nad całym frontonem kościoła. Dominującym kolorem na nim jest kolor złoty. Łuki z obu stron portali podtrzymywane są trzema korynckimi kolumnami i jednym filarem. Na tych wysuniętych do przodu umieszczono figury czterech ewangelistów. Wnętrze jest bogate architektonicznie, wiele smukłych kolumn podtrzymuje dwanaście kopuł. Niestety wnętrze to jest ciemne i ponure. Trudno dostrzec szczegóły architektoniczne i malowidła. Przeważa kolor fioletowy. Zamysł był taki, żeby oddać atmosferę cierpienia psychicznego Chrystusa. Moim zdaniem to nieudany pomysł. Owszem Chrystus jako człowiek cierpiał, ale zmartwychwstał i “pokonał śmierć”. Mozaiki i malowidła w kościele portretujące te czwartkowe smutne chwile wystarczyłyby, by wprowadzić ludzi w odpowiedni nastrój. Bazylika wzniesiona jest w oprawie “staruszków” zbliżonych wiekiem do czasów Chrystusa: drzew oliwnych. Nawet drzewko oliwne, które papież Paweł VI zasadził przy samym kościele, jest już dojrzałym drzewem.

Używając określenia ewangelisty “na rzut kamienia” od bazyliki Agonii znajduje się Grota Pojmania. Zarówno bazylika jak i ta grota są pod opieką kustoszy Ziemi Świętej franciszkanów. Mamy świadectwa, że już w IV wieku było to zabudowane miejsce kultu. Po zalaniu groty przez deszcze w 1956 roku, w czasie prac renowacyjnych odkryto w niej stare fragmenty ołtarza i pozostałości mozaikalnej posadzki. W Ogrodzie Oliwnym i w pobliżu znajdują się inne pamiątki religijne, jak choćby kapliczka zbudowana w formie łzy ludzkiej, inna kaplica zbudowana w domniemanym miejscu wniebowstąpienia Chrystusa, niestety pod zarządem muzułmanów – chrześcijanie mają utrudniony dostęp do niej. Jest , podziemny kościół rzekomego grobu Matki Boskiej. Pod koniec V wieku dobudowano nad nim kościół górny. Pół wieku później, w 1187 roku, zburzył tę budowlę Saladyn, oszczędził jednak kryptę pogrzebową Matki Boskiej ze względu na szacunek dla matki Chrystusa, uznanego za proroka w religii muzułmańskiej. Krypta pogrzebowa to wykute w skale dwie małe komnaty, przedsionek i właściwa komnata pogrzebowa z ławą skalną, na której składano ciało. Prace konserwatorskie tego zabytku wykazały, że miejsce to było wykorzystywane do pochówków już w I wieku naszej ery. Dużo póżniej benedyktyni w miejsce tego zrujnowanego kościoła zbudowali nowy, a obok niego swój klasztor.

Cały Ogród Getsemani i część Góry Oliwnej można szczegółowo obejrzeć z Góry Świątynnej, lub wychodząc poza stare miasto przez jedną ze wschodnich bram w zabytkowych murach obronnych. Jeszcze większe pole widzenia daje wspięcie się na szczyt Góry Oliwnej, bo jest ona nieco wyższa od wzgórzy, na których zbudowana jest Jerozolima. Stąd miasto stare i nowe jest jak na dłoni. Odwrócenie się o pół obrotu dostarcza innych ciekawych widoków. Przy pięknej słonecznej pogodzie można dostrzec Morze Martwe i prawie całą drogę, którą przemierzał Chrystus od strony Jordanu gdy wędrował z Galilei do Judei. Gdy byłem 53 lat temu na tych terenach moje pole widzenia było, niestety, ograniczone, bo dzień był pochmurny. Góra Oliwna, a szczególnie zabytki sakralne na jej podnóżu, Ogrodzie Oliwnym jest jednym z trzech zabytków najczęściej odwiedzanych przez chrześcjan różnych denominacji obok Bazyliki Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i miejsce jego skazania na śmierć na wzgórzu Moria. Obecnie na tym wzgórzu znajdują się dwa zabytki muzułmańkie – meczet i kaplica nad meteorytem. Jedna ze ścian wzgórza jest najświętszym miejscem judaizmu – Ściana Płaczu.

Władysław Pomerański