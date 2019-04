Miliony złotych z MEN dla toruńskiej uczelni Minister edukacji narodowej Anna Zalewska od dwóch lat zleca przeprowadzanie studiów podyplomowych dla nauczycieli jednej z toruńskich uczelni wyższych, której właścicielem i rektorem jest prof. Grzegorz Górski, były radny z ramienia PiS i były członek Trybunału Stanu – podaje „Rzeczpospolita”. W 2017 roku w ramach rządowego programu „Bezpieczna+” resort edukacji wybrał Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Wyższą Szkołę jako jedną z dwóch uczelni, które przeprowadzają studia podyplomowe dla nauczycieli. W informacji uzyskanej przez „Rzeczpospolitą”, MEN zdecydował się kontynuować zadanie także w roku 2018. W ciągu dwóch lat studia ukończyło 702 nauczycieli, którzy specjalizowali się w umiejętnościach rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Koszt zajęć? W ciągu dwóch lat uczelnia otrzymała z resortu edukacji łącznie ok. 1,7 mln złotych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.