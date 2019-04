Ministerstwo Kultury ustali nowe barwy flagi Polski? Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że Ministerstwo Kultury chce określić karmazyn jako oficjalny odcień flagi i tarczy herbowej orła – czytamy w materiale Wiktora Ferfeckiego na rp.pl Ministerstwo pracuje nad ustawą o symbolach państwowych, która ma zastąpić ustawę o godle, barwach i hymnie z 1980 roku. W ubiegłym roku szukało wykonawcy załączników graficznych przedstawiających symbole państwowe. “Rzeczpospolita” dotarła do treści zapytania ofertowego. “Wynika z niego, że ministerstwo m.in. wymagało od wykonawcy opracowania specyfikacji barw w najpopularniejszych systemach standaryzacji kolorów. W zapytaniu obok słowa czerwień w nawiasie umieszczono karmazyn. O tym, że ten odcień ma stać się oficjalny, napisał też na blogu OrliDom.pl Andrzej Ludwik Włoszczyński, projektant specjalizujący się w symbolice państwowej” – czytamy w materiale. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

