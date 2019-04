Ministrowie rozdali 44 mln zł na nagrody dla urzędników Co najmniej 44 miliony złotych rozdali urzędnikom w 2018 roku ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rekordzistą w wypłatach dodatkowych pieniędzy jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie łączna suma nagród osiągnęła kwotę 23 milionów złotych. Nagrody w tym resorcie dostało 3142 urzędników, czyli 82 proc. wszystkich pracujących – donosi poniedziałkowy Fakt. W resorcie spraw zagranicznych średnia nagroda wyniosła ponad 7,3 tys. zł. Jak tłumaczy w rozmowie z dziennikiem wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk nagrody przyznane były “za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań, ukończenie trudnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywania zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, zaangażowanie i kreatywną postawę zawodową”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.