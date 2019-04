Jak zwracać się do teściowej, gdy słowo “mama” nie przechodzi przez usta Mamo, tato? Ok, tradycja tradycją, ale wiele osób nie chce tak się zwracać do teściów i już (zwłaszcza, kiedy lubi się ich średnio). Co wtedy? Pani, panie? Małgosiu, Andrzeju? A może po prostu nijak? Niby nic, ale jednak rozmowa z teściami jest dla wielu wyjątkowo problematyczna. Życie jest wystarczająco skomplikowane, jednak ludzie uwielbiają je komplikować jeszcze bardziej. A na pewno Polacy. Ot, chociażby w kwestii zwracania się do teściów. W Stanach Zjednoczonych – a przynajmniej w amerykańskich serialach i filmach – mówi się do nich na “ty” i nie ma problemu. “John, podasz mi cukier?” – prosto i na luzie. Jednak nad Wisłą wcale tak prosto i na luzie nie jest. Jak się zwracać do teściów? To może wydawać się problem wydumany, ale dla niektórych urasta on do rangi Największego Problemu na Świecie. Nic dziwnego. To może być niezręczne. Szczególnie dla ludzi młodych, którzy mają dość sztywnych tradycji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

