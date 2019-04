Dwa polskie miejsca na liście najatrakcyjniejszych celów podróży na świecie Muzeum Auschwitz-Birkenau i Kopalnia Soli „Wieliczka” znalazły się na listach atrakcyjnych celów podróży na świecie w 2019 roku w plebiscycie portalu TripAdvisor. TripAdvisor od lat organizuje plebiscyty najlepszych hoteli, linii lotniczych, plaż, wakacji rodzinnych i wielu innych ofert turystycznych na podstawie głosów oddawanych przez użytkowników portalu. W tym roku pierwszy raz ogłosił listę najlepszych atrakcji turystycznych na świecie, w Europie i w regionach. W zestawieniu dla świata pierwsze miejsce zajęły lekcje gotowania w typowym gospodarstwie w Toskanii połączone ze zwiedzaniem targu we Florencji. Na drugim miejscu uplasowały się wycieczki rowerowe po Berlinie, na trzecim całodzienne zwiedzanie Nowego Jorku z przewodnikiem. Czwarta pozycja to wspinaczka na most w Sydney w towarzystwie przewodnika, pierwszą piątkę zamyka śniadanie w Watykanie ze zwiedzaniem muzeów przed oficjalnymi godzinami otwarcia. WIĘCEJ o tym co jest najbardziej atrakcyjne na świecie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

