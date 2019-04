Nagroda Specjalna Radia TOK FM dla Jerzego Owsiaka i WOŚP! Jerzy Owsiak wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zostali nagrodzeni nagrodą specjalną Radia TOK FM z okazji dwudziestolecia istnienia stacji. Nagrodę wręczona podczas w czasie uroczystej Gali rozdania Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2018 Laudację na cześć Jerzego Owsiaka wygłosiła Anna Wacławik-Orpik, dziennikarka Radia TOK FM, laureatka dwóch nagród Grand Press w kategorii „Wywiad”. W swojej wypowiedzi podkreślała społeczną rolę działalności Fundacji: – Orkiestra dała nam znacznie więcej niż wartość medycznego sprzętu, inkubatorów, ultrasonografów, karetek, łóżek dla pacjentów i rodziców czuwających przy chorych dzieciach. Podarowała nam zaufanie, bezpretensjonalny, autentyczny entuzjazm i zaangażowanie młodych ludzi, których dzisiaj, po 27 latach, możemy już liczyć w milionach. Jerzy Owsiak, laureat Nagrody Specjalnej, dziękując za jej przyznanie przypomniał początki WOŚP i spontaniczny charakter działalności Fundacji w pierwszych latach istnienia. Prezes zarządu WOŚP w swoim wystąpieniu odniósł się także do szeroko komentowanego wydarzenia, jakim było spalenie książek pod kościołem w Gdańsku. – Nie pali się książek. Zwłaszcza przygodowych, fajnych, które ja czytam moim wnuczkom i które były czytane przez moje córki. Nie pali się takich książek. Ktoś by spalił Brzechwę? Ktoś by spalił Tuwima? No proszę was! Nagroda Radia TOK FM wręczana jest od 2011 roku. Jest laureatami są ludzie lub organizacje, które są doceniane za odważne, niekonwencjonalne, niezwykłe działania, które w ciągu minionego roku miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub wręcz zmieniły polską rzeczywistość. Laureatem Nagrody za rok 2018 została Inicjatywa Wolne Sądy – za twardą i nieustępliwą walkę w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przed brutalnymi atakami politycznymi. Finalistami tegorocznej, 9. już edycji Nagrody Radia TOK FM byli również: Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych, Marek Lisiński – szef Fundacji „Nie lękajcie się”, a także policjant CBŚ Remigiusz Korejwo i prokuratorzy Dariusz Sobieski i Robert Tomankiewicz, którzy doprowadzili do uwolnienia Tomasza Komendy. Gala wręczenia Nagrody Radia TOK FM odbyła się we wtorek, 2 kwietnia 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” . Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, w drugą niedzielę stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, która nazywa się Finałem WOŚP. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowoczesnego wyposażenia wszystkich szpitali, w których leczy się dzieci w Polsce. Do tej pory Orkiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1 mld PLN. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

