Najbardziej znane misteria wielkopiątkowe na świecie Wielki Piątek to główny dzień tradycyjnych obchodów Wielkiego Tygodnia w wielu krajach świata. Najbardziej znane misteria organizowane są w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. W brazylijskich misteriach Męki Pańskiej biorą udział gwiazdy ekranu, a na Filipinach wierni dla okazania swojej wiary dają się krzyżować. Wielki Piątek to główny dzień tradycyjnych obchodów Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Słynne są procesje w Sewilli. Tuż po północy na ulice miasta wychodzą najważniejsze pochody: Jezusa Wszechmocnego, Matki Bożej Nadziei i Matki Bożej z bazyliki Macarena. Procesje te już o świcie wracają do swoich kościołów i kaplic, aby zrobić miejsce kolejnym innym procesjom. W Sewilli funkcjonują 52 arcybractwa, z których każde przemierza miasto w osobnym pochodzie. Łącznie posiadają one ok. 100 „pasos”, czyli scen Męki Pańskiej. Wszystkie „pasos”, niesione na barkach, wychodzą w procesji w ciągu Wielkiego Tygodnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

