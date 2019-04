Najnowsze zmiany w prawie imigracyjnym w 2019 roku

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

2019 rok, a mówiąc dokładniej: następne 6 miesięcy, które zostały do wyborów rządu, to czas kiedy możemy się spodziewać wiele zmian w Kanadzie, również (a może zwłaszcza) w prawie imigracyjnym.

I tak, od 1 kwietnia weszła w życie bardzo istotna zmiana dotycząca apelacji spraw imigracyjnych w IRB (Immigration and Refugee Board). Zmiana dotyczy tego, ile czasu zajmie, aby wydać decyzję w standardowej sprawie apelacyjnej (np. odmowa sponsorowania małżonka, dziecka czy rodziców/dziadków). Jak do tej pory sprawy takie ciągnęły się bardzo długo – wiele miesięcy, a nawet kilka lat. To ma się zmienić – nowy standard ma być 12 miesięcy od dnia, kiedy złożony został wniosek o apelację do dnia, kiedy decyzja zostanie wysłana do osoby odwołującej się od decyzji.

Proszę pamiętać, że nowy, 12-miesięczny termin obowiązuje w przypadku apelacji złożonych po 1 kwietnia 2019. Co więc ze sprawami, które już są w już w toku? Te mają być zakończone do początku 2020 roku (między styczniem a marcem, w zależności od regionu Kanady).

Jednocześnie trzeba pamiętać o jeszcze jednej sprawie, że mówiąc o 12 miesiącach, mowa jest o 80% spraw apelacyjnych. Znaczy to, że 20% spraw nie jest „standardowa” – czyli 20 na 100 spraw może zająć o wiele więcej czasu.

Jakich jeszcze zmian można się spodziewać? Tego nikt nie może z całą pewnością przewidzieć, ale na pewno będę Państwa informować jak tylko zostaną ogłoszone. Myślę, że liberałowie zrobią wszystko, aby zyskać jak najwięcej zwolenników, zwłaszcza że stracili wielu w obliczu ostatnich wydarzeń…

Najnowsze statystyki podane do publicznej wiadomości pod koniec marca br. wskazują, że Kanada właśnie zanotowała największy napływ imigrantów od ponad 100 lat. Do Kanady przyjęto ponad 71 tysięcy nowych imigrantów w ostatnim kwartale 2018 roku, co oznacza, że w 2018 roku przyjechało do Kanady ponad 321 tysięcy nowych stałych mieszkańców. Tak wielki napływ sprawił, że narodowy przyrost ludności w Kanadzie podniósł się o pół miliona (pierwszy raz tak wysoko od późnych lat pięćdziesiątych). Dzięki temu można śmiało pamiętać, że Kanada przeżywa „boom”, czyli wzrost jeżeli chodzi o przyrost ludności, również tych osób, które są w Kanadzie tylko tymczasowo, np. osób posiadających zezwolenie na studia w Kanadzie, tzw. studentów zagranicznych. 31 grudnia 2018 roku w Kanadzie było 572 415 takich osób – o 16 procent więcej niż w poprzednim, 2017 roku.

Jednocześnie z wyżej wspomnianymi zmianami zauważam też, że Immigration Canada traktuje coraz bardziej rygorystycznie każde podanie. Podania nie przygotowane do perfekcji są odrzucane (odsyłane z powrotem) lub otrzymują po prostu odmowy. Dlatego tak bardzo ważne jest (i zawsze było), aby nie popełnić najmniejszego błędu, ponieważ przysłowiowe niepostawienie kropli nad „i” może przekreślić szanse…

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań – od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu mniej i bardziej kompleksowych problemów.

Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.