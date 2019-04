Najwyższy w historii poziom wody w rzece Ottawa i powodzie w Kanadzie Poziom wody w dwóch miejscach na rzece Ottawa na zachód od stolicy Kanady osiągnął w niedzielę najwyższy poziom w historii. Fala kulminacyjna w Ottawie spodziewana jest we wtorek lub środę. Na przedmieściach Montrealu z powodu uszkodzenia wału w sobotę wieczorem do ewakuacji zmuszonych było ok. 6 tys. osób. Według ostatnich oficjalnych pomiarów w niedzielę rano stan wody na rzece Ottawa w rejonie miejscowości Pembroke i Arnprior, na zachód od stolicy, osiągnął najwyższy poziom w historii. Cytowane przez portal CBC News prognozy wskazują, że poziom wody będzie nadal się podnosić. Fala kulminacyjna dla obszaru metropolitalnego Ottawa-Gatineau oczekiwana jest we wtorek lub środę. W samym Gatineau w niedzielę rano ponad 1200 osób zarejestrowano jako poszkodowane przez powódź. W Ottawie domy opuściło na razie tylko 18 osób. W Montrealu z powodu uszkodzenia wału w sobotę późnym wieczorem do natychmiastowej ewakuacji zmuszonych było ok. 6 tys. mieszkańców przedmieścia Sainte-Marthe-dans-le-Lac, położonego u zbiegu Rzeki Św. Wawrzyńca i Ottawy, nad jeziorem Lac des Deux Montagnes. Naturalny wał otaczający jezioro Lac des Deux Montagnes przerwany został na długości ok. 50 metrów. W nocy z soboty na niedzielę woda wdarła się na około pół kilometra w głąb lądu. Nikt nie ucierpiał. Z żywiołem od kilku dni walczy też wschodnia prowincja Nowy Brunszwik, gdzie poziom wody na rzece Saint John w wielu miejscach, w tym w stolicy Fredericton, utrzymuje się powyżej stanu alarmowego. Ewakuowano ponad 1000 osób. Kanada ma coraz większe problemy spowodowane zmianami klimatu, w tym coraz groźniejsze powodzie. Ostatnia duża powódź miała miejsce w maju 2017 roku, zaś w ubiegłym roku Ottawę i sąsiednie Gatineau nawiedziło tornado. (PAP) ••• W piątek ulewne deszcze nawiedziły południowo-wschodnie regiony Kanady. W niektórych regionach spadło aż 60 litrów wody na metr kw. Powodzie nawiedziły Quebec. W niektórych regionach spadło aż 75 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jedna osoba zginęła – w zeszłą sobotę samochód 70-letniej kobiety porwały rwące wody powodziowe. W piątek w Montrealu wprowadzono stan wyjątkowy. Powodzie nawiedziły też Nowy Brunszwik, gdzie drogami płyną rwące potoki. W Ottawie również ogłoszono stan wyjątkowy. Władze miejskie spodziewają się wzrostu poziomu wód o około pół metra powyżej najwyższych dotychczas poziomów, które zanotowano w 2017 roku. W Ontario i Quebecu powódź spowodowała wówczas straty szacowane na około 230 mln dolarów. Tegoroczne wiosenne powodzie dotknęły już prawie 5500 domów w Quebecu, a ponad 1000 osób zostało ewakuowanych. red. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.