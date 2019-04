Nauczyciele niezrzeszeni popierają strajk WMKS: „To my – nauczyciele i nauczycielki – nie zgadzamy się na warunki, które proponuje rząd, a nie samotnie prezes Broniarz”. Szef ZNP: „Wśród 600 tys. nauczycieli, którzy zaczynali strajk, aż 400 tys. to nauczyciele niezrzeszeni. Pora żeby rząd przyjął do wiadomości niewygodną prawdę: strajk to generalny sprzeciw pracowników oświaty” „Nie ma żadnych przesłanek, żeby zawiesić strajk. Takie rozwiązanie nie jest nawet dyskutowane” – mówił prezes ZNP, Sławomir Broniarz po pierwszym spotkaniu reprezentacji związkowej z Warszawskim Międzyszkolnym Komitetem Strajkowym. Spotkanie związkowców z oddolną inicjatywą nauczycieli odbyło się 19 kwietnia w siedzibie ZNP i dotyczyło nowych pomysłów na prowadzenie strajku. Pierwszym z nich jest włączenie nauczycieli z WMKS do negocjacji z rządem. Członkowie Komitetu mieliby wziąć w spotkaniu prezydium Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 23 kwietnia (wtorek po świętach). Maciej Rusiecki przedstawiciel WMKS tłumaczył, że to nie jest strajk ZNP, ale strajk wszystkich nauczycieli. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

