Nauczyciele z "Solidarności" też strajkują Rząd podpisał porozumienie "Solidarnością" w sprawie strajku nauczycieli. Tyle w teorii. W praktyce nauczyciele zrzeszeni w "S" pokazują swojemu zarządowi środkowy palec i w całej Polsce też masowo przyłączają się do strajku. – Nie może być tak, że zarząd związku działa na szkodę jego członków! Ta ugoda to kpina, oszukano nas i dlatego strajkuję – mówi nam Karol z Warszawy. Wicepremier Beacie Szydło, która od kilku dni negocjowała z nauczycielami, udało porozumieć się tylko z "Solidarnością". W imieniu związku podpis na porozumieniu złożył szef Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. (pywatnie radny PiS) Ugoda z rządem oznaczała, że nauczyciele zrzeszeni w "Solidarności" nie będą kolejnego dnia strajkować i mają przyjść do pracy. I tyle jeśli chodzi o teorię. Poniedziałkowy poranek zweryfikował bowiem niedzielne ustalenia i pokazał, że w "Solidarności" jest więcej solidarności, niż myśleli szefowie zarządu związku. Bo do strajku przystąpiły rzesze niezadowolonych z porozumienia nauczycieli "S". Razem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych rozpoczęli otwarty spór z rządem.

