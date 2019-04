Nauczycielskie „nie” dla okrągłego stołu. „Tak” dla klasyfikacji maturzystów, ale bez przerywania strajku “Rząd nie zdał egzaminu. My go zdaliśmy, bo dla nas uczeń jest najważniejszy. Zdecydowaliśmy o wystawieniu ocen maturzystom i przystąpieniu do rad klasyfikacyjnych” – informuje OMKS. Zaskoczony ZNP: “Przyjmujemy, ale stanowisko wydamy jutro”. Za to wszyscy są zgodni, że do okrągłego stołu Morawieckiego siadać nie można Popołudnie 23 kwietnia 2019 przyniosło dwa zwroty akcji w działaniach strajkujących nauczycieli. Zarówno stanowisko ZNP, jak apel Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego można uznać za zaskakujące. ZNP zradykalizował stanowisko, bo wcześniej krytykował ideę piątkowego (26 kwietnia) okrągłego stołu, do którego zaprasza premier Morawiecki, ale twierdził, że weźmie w nim udział. OMKS odwrotnie – złagodził strajkową presję, rezygnując z najbardziej radykalnej formy protestu, jakim miała być odmowa wystawiania ocen (w czasie strajku nie wolno nauczycielom także korzystać z librusa – dziennika elektronicznego) i deklarując udział w radach pedagogicznych, które dopuszczają uczniów do matury. Nieoficjalnie wiemy, że stanowisko OMKS zostało przyjęte po burzliwej dyskusji, w której m.in. przedstawiciele Wrocławia i Łodzi byli za utrzymaniem niewystawiania ocen maturzystom. Stanowisko OMKS było zaskoczeniem dla ZNP. Obrady prezydium przeciągną się zapewne do późnych godzin wieczornych. Związkowcy odłożyli na środę briefing, jak mówi rzeczniczka Magdalena Kaszulanis, „najwcześniej na 12.30”. Powiedzą wtedy, jaka jest przyszłość strajku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

