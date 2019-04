Nie czytajcie “Becoming” Michelle Obamy. Jako Polacy będziecie mogli się tylko zdołować “Becoming. Moja Historia” Michelle Obamy to światowy hit dający nadzieję milionom czytelników i czytelników. W Polsce również okupuje nr 1 na listach bestsellerów, wyprzedzając nawet porno harlequina Blanki Lipińskiej. Może być jednak lekturą równie traumatyczną. Małżeństwo Obamów sprzedało prawa do swoich autobiografii wydawnictwu Penguin za 65 milionów dolarów. Transakcja była wiązana: do kupienia były dwie książki naraz. W domyśle: chcecie Baracka, kupujcie też Michelle. Dziś ten pakiet opisany byłby inaczej: chcecie Michelle, kupujcie też Baracka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

