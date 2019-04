Nie żyje profesor Karol Modzelewski, legenda opozycji demokratycznej Historyk mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, senator I kadencji i kawaler Orderu Orła Białego profesor Karol Modzelewski zmarł w niedzielę 28 kwietnia w Warszawie. Miał 81 lat. Karol Modzelewski w 1964 roku wraz z Jackiem Kuroniem napisał list otwarty do partii, krytykujący linię polityczną PZPR za odejście od ideałów socjalizmu. Był jednym z inicjatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 roku W niepodległościowym podziemiu pełnił także rolę pierwszego rzecznika prasowego NSZZ “Solidarność” od listopada 1980 roku do kwietnia 1981 roku. Jest uważany za autora pomysłu przyjęcia przez związek nazwy Solidarność. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

