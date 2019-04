Nie żyje Tadeusz Pluciński Aktor Tadeusz Pluciński zmarł we wtorek w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie w wieku 92 lat. Informację o śmierci znanego z dziesiątek ról aktora poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Tadeusz Pluciński urodził się w 1926 roku. W 1949 skończył studia na warszawskiej PWST. Przez całe swoje życie zawodowe związany był z warszawskimi teatrami – głównie Polskim i Syreną.



Największą popularność przyniosły mu jednak filmowe role komediowe. Najbardziej kojarzone filmy z jego udziałem to: "Mąż swojej żony", "Szczęściarz Antoni", "Niebieskie jak Morze Czarne", "Poszukiwany poszukiwana", "Brunet wieczorową porą", czy "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz".

