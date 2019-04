Nieruchomości 2019: jakie pożyczki, co dalej? Z cyklu: Domowe ciekawostki Na początku mam wiadomość dobrą: w tym roku nie przewiduje się wzrostu oprocentowania na pożyczki hipoteczne! Oczywiście dla wszystkich kupujących oraz odnawiających pożyczki jest to miła informacja. Możemy dalej szukać nieruchomości, co nie powiększy naszych wydatków. Z drugiej jednak strony taka informacja powoduje pewne zastanowienie: otóż okazuje się, że jest to bardzo związane z naszą ekonomią oraz ogólną sytuacją gospodarczą w Kanadzie, która niestety nie jest dobra… Jeśli procenty idą w górę, oznacza to, że ekonomia ma się dobrze, a obecnie oznacza to, że tak nie będzie. Jest również bardzo prawdopodobne, że w ciągu następnych 12 miesięcy procenty wręcz spadną. Wielu ekonomistów przewiduje również, że obecny wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych również się zakończy w niedługim czasie. Jak wiadomo, nasze rynki są ze sobą połączone, a jeśli zbliżająca się recesja uderzy nas już w tym roku, można spodziewać się obniżki stóp procenowych. Tak zwykle dzieje się w czasie recesji. Od roku 2017 pięciokrotnie podwyższano stopy procentowe, lecz wszystkie informacje otrzymywane od wiekszości banków jedynie potwierdzają, że żadnego wzrostu stóp procentowych w tym roku nie będzie. Bank Centralny stwierdzil, że obecna sytuacja na pewno nie polepszy się w ciągu najbliższych 18 miesięcy, a nawet do dwóch lat na tyle, aby można było podnieść stopy pocentowe. A więc prawdopodobnie do roku 2020 nic się nie wydarzy w tym zakresie, nie będzie większych zmian. Jeżeli chodzi o sytuację w Stanach, to Federal Reserve już zastanawia się nad konsekwencjami obecnej sytuacji oraz nad możliwościami obniżenia stóp procentowych. W każdym razie już w styczniu bieżącego roku zapowiedziano, że żadnych dalszych podwyżek w tym roku nie będzie. A więc jeśli tzw. Fed obniży stopy procentowe w Stanach, będzie to sygnał dla naszego Banku Centralnego do zrobienia tego samego. Jeżeli chodzi o rozpatrywanie rodzaju pożyczki hipotecznej, obecnie nie ma specjalnej różnicy pomiędzy jedno-, dwurocznym czy pięcioletnim okresem pożyczki zamkniętej. Trudno jest doradzić klientom czy pozostać na pożyczce “otwartej”, czy też “zamkniętej” – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, albowiem spłaty są prawie identyczne. Oczywiście pożyczki tzw. otwate są dla klientów bardziej zorientowanych, śledzących bieżącą sytuację ekonomiczną, mogących pokryć ewentualne większe skoki w płatnościach. Oczywiście wydaje się, że w dalszym ciągu bardziej opłacalna jest pożyczka tzw. otwarta, lecz korzyści nie są już aż tak istotne jak w latach ubiegłych. Wielu ekspertów uważa, że będą naciski na Bank Centralny w celu podniesienia stóp procentowych, lecz jeśli byłaby podjęta taka decyzja, to narobi ona więcej szkody niż pożytku. Obecne propozycje banków są wedlug tych samych ekspertów “bardzo atrakcyjne”, niektórzy przecież oferują stopy procentowe na poziomie tzw. prime minus 1,1 procent (2,85 procent w styczniu br). Niektórzy jednak wolą opcję pożyczki zamkniętej, mającej stałe spłaty, albowiem ciągle śledzenie sytuacji ekonomicznej jest dość stresujące. Posiadając stałe dochody, wielu klientów decyduje się na taką właśnie opcję. Okazuje się, że liczba klientów decydujących się na opcję “otwartą” waha się w granicach od 35 do 40 procent. Najbardziej jednak ograniczającą sprawą jest tzw. “stress test”, wprowadzony od roku 2017, który powoduje, że coraz trudniej zakwalifikować się na pożyczkę hipoteczną. W wielu wypadkach dla takich klientów jedynym ratunkiem stają się rodzice, którzy dołączają się do podania o pożyczkę, co zwiększa szansę akceptacji, bowiem więcej osób jest gwarantorem spłaty, oraz doliczane są wspólne zarobki. Wcześniej wielu z tych aplikantów było akceptowanych bez udziału rodziców. W obecnej sytuacji wiele pozostałych banków spoza tzw. “wielkiej piątki” oferuje alternatywne pożyczki dla osób niekwalifikujących się na pożyczki tradycyjne. Lecz tego rodzaju pożyczki nie są zazwyczaj dla kupujących po raz pierwszy. Przeważnie są to pożyczki dla tych, którzy posiadają minimum 20-procentową wpłatę własną. Wielu z takich aplikantów to klienci pracujący dla siebie, lub dla rozwodników starających się o zmianę miejsca zamieszkania z powodów rodzinnych. A więc spadek zakupów w ostatnim czasie spowodowany był w znacznej mierze sprawą tego “stress test”, który ograniczył dostępność do rynku wielu potencjalnym nabywcom. Według opinii wielu ekspertów, spowodowało to zbyt duże wyhamowanie rynku. Wielu klientów odnawaiających pożyczki w tym roku będzie miało jednak większe koszty niż do tej pory – z uwagi na wcześniejsze podwyższenie stopy procentowej, dotyczyć to będzie sporej części klientów, co również w negatywny sposób wpłynie na ogólną sytuację rynkową. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd Brokerage



O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:"Co Dwie Glowy To Nie Jedna!". Bezplatne Porady.

