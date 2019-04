Nieruchomości: kupowanie “z planów” Pojęcie tzw. “odpowiedzialności kupującego”, pojęcie w pewien sposób prawne, ma obecnie dużo szerszy zasięg. Jest też używane często przez agentów nieruchomości, którzy powinni informować swoich klientow, aby byli w pełni świadomi co kupują. Wlaściwie ta reguła dotyczy wszystkich odsprzedawanych nieruchomości na rynku wtórnym. W zasadzie sprowadza się to do tego, że kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie, w jakim ta nieruchomość się znajduje w momencie kupna. A więc to kupujący powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie stanu kupowanej nieruchomości. Jeśli nie dokona całej pracy, włącznie z dokładną inspekcją, powinien przeprowadzić wywiad co do wszystkich kwestii związanych z lokalizacją oraz stanem nieruchomości. Jeśli wyjdą później problemy z ewentualnymi usterkami, wtedy wszelkie pretensje można mieć tylko do siebie. Oczywiście to “ostrzeżenie” w sposób bardzo istotny dotyczy rynku wtórnego, lecz w wypadku kupowania nieruchomości jeszcze niewybudowanej, jest często ignorowane, co jest oczywistym błędem. A dlaczego, wytłumaczę poniżej. Otóż w ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba nowych projektów budowy apartamentowców, które zostały zaprzestane, czy zlikwidowane przez deweloperów. Takich zlikwidowanych projektów jest dużo: otóż ponad 4 tysiące mieszkań nie zostanie wybudowanych z uwagi na zaprzestanie budowy. Stanowi to duży wzrost w stosunku do roku 2017, gdzie było niecałe 1700 podobnych przypadków. Oczywiście są różne powody takich zaprzestań: czasem nieuzyskanie zgody na zgłoszoną wysokość, czy kształt budynku, planowaną liczbę mieszkań, złe rozplanowanie kosztów, lecz również bankructwo firmy deweloperskiej. Bardzo jednak często deweloperzy widząc rosnące ceny po prostu anulują dany projekt, po niedługim czasie rozpoczynając nowy, już po zawyżonych cenach. W takich wypadkach kupujący, którzy wpłacali wymagane zadatki, są zostawieni samym sobie, często z dużymi stratami. Kupujący, którzy wpłacali zadatki deweloperom, musieli również pokryć koszty prawnika. Poza tym najczęściej nie mogą już znaleźć podobnej nieruchomości w cenie zadatkowanego zakupu, albowiem w międzyczasie ceny poszły w górę, podczas gdy ich pieniądze były zamrożone u dewelopera w projekcie, który został anulowany. Czy w takim wypadku tacy klienci mogą skarżyć dewelopera o straty? Otóż w większości wypadków nie jest to takie proste, poza tym bardzo kosztowne, a w większości przypadków wręcz niemożliwe. Czasem nawet w przypadku pozwów zbiorowych oraz wygrania założonej sprawy sądowej, odzyskanie wygranej kwoty jest bardzo trudne, najczęściej niemożliwe. A więc mając takie ewentualności na uwadze, kupujący nieruchomości “z planów” muszą dokonać dobrego rozeznania co do finansowych możliwości dewelopera, jego reputacji, oraz historii wcześniej ukończonych budów. Jeśli tego nie zrobimy, możemy oczekiwać niemiłych niespodzianek. Oczywiście, sprawdzić dewelopera można w różny sposób: w Ontario w firmie Tarion, która zajmuje się gwarancjami na nowowybudowane nieruchomości. Budujący nowe domy muszą być zarejestrowani w firmie Tarion, która to firma zbiera pełną informację o deweloperze, umieszczając ją na stronie “Ontario Builder Directory”. A więc wchodząc na tę stronę dowiemy się o wszystkich poczynaniach danego dewelopera. Historia sięga 10 lat wstecz, można z niej dowiedzieć się o wszystkich reklamacjach zgłoszonych danemu deweloperowi. Następną możliwością sprawdzenia jest oczywiście internet – opinie klientów w internecie, zdarza się bowiem, że deweloper zmienił nazwę firmy, po nieudanych projektach oraz złej marce firmowej. Można dowiedzieć się dużo więcej o założonych sprawach reklamacji, a także o firmach, które je zakładały, można skontaktować się z tymi firmami oraz uzyskać wiecej informacji co do ich natury. Istotnym źródlłem informacji jest także rozmowa z właścicielami nieruchomości, którzy je nabyli od danego dewelopera. Najczęściej tacy właściciele nie mają nic do ukrycia, chyba że właśnie wystawiają tę nieruchomość na sprzedaż. Ważne jest, aby kupując “z planu”, dokładnie przyjrzeć się planowi finansowemu. Plan taki przeważnie pokazuje jakie materiały będą użyte do budowy, jakie będą koszty kupującego, czy będzie stworzony fundusz rezerwowy, w przypadku natknięcia się na nieprzewidywane wydatki. Ponadto warto skupić się na samej wycenie mieszkania, w tym cenie za metr kwadratowy oraz kosztów materiałów, a także wyposażenia. Istnieje więc kilka sposobów na zabezpieczenie się przed potencjalną porażką, a przecież wielu klientów liczy wręcz na zarobek, a nie stratę kupując nieruchomość “z planu”. Niestety ostatnio jest sporo zamieszania oraz wprowadzania w błąd potencjalnych kupujących. Z doświadczenia widzę, że jakość nowo budowanych mieszkań jest coraz niższa, więc pojawia się coraz więcej reklamacji. Niestety koszty tych reklamacji spadają później na właścicieli zakupionych mieszkań. Życząc Państwu udanych zakupów, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji zakupów wszelkiego typu nowo budowanych nieruchomości. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Na pewno dosświadczony agent pomoże Państwu w wyborze. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Posśredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

