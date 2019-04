Nieruchomości: przegląd rynku w Kanadzie

Zajmujemy się przede wszystkim najbardziej atrakcyjnym rynkiem nieruchomości w Toronto oraz Vancouver, pomijając pozostałe obszary kraju. Rosnące rzesze kupujących po raz pierwszy zaczynają szukać innych miejsc zamieszkania, poza wielkimi metropoliami. Oczywiście miasta Toronto oraz Vancouver zawsze bedą przyciągać wielu kupujących, lecz ceny tam powodują ograniczony dostęp do rynku dla niektórych kupujących. Trzeba nadmienić, że w grudniu 2018 roku średnia cena domu w Vancouver wyniosła 1,050 miliona dolarów, natomiast w Toronto prawie 800 tysięcy.

A więc wielu klientów przeniosło swoje poszukiwania w kierunku Hamilton, Ontario, czy Surrey w Kolumbii Brytyjskiej. W tych miastach można kupić taniej, oferta jest dużo atrakcyjniejsza cenowo. Obecnie wielu moich klientów przenosi swoje zainteresowanie właśnie w kierunku Hamilton oraz Stoney Creek, St. Catharines, Welland, czy Niagara. Pozostali szukają w Kitchener, Waterloo, Cambridge. Zastanawiamy się więc czy w innych miastach można kupić nieruchomość taniej niż za pół miliona dolarów? Otóż odpowiedź brzmi: tak! Jest to również dobra propozycja dla tych z Państwa, którzy przechodzą na emeryturę, mogą sprzedać nieruchomość w większym mieście oraz przenieść się do spokojniejszej okolicy w mniejszej aglomeracji. Wiele z tych mniejszych miast ma wiele do zaoerowania. Przyjrzyjmy się niektórym.

Otóż w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej średnia cena domu w 2018 roku wyniosła niecałe 394 tysiące dolarów. Liczba mieszkańców wahała się na poziomie 105 tysięcy. Jest to bardzo ładnie położone miasto, z widokiem na góry, piękną rzekę, ma bardzo dobry klimat, oraz ogólnie miłą atmosferą. Jest tu wiele miejsc poświęconych kulturze, wiele miejsc do studiowania jogi, sporo restauracyjek, tzw. farmerski targ, a także bliskość miejsc dobrych do spacerowania, uprawiania sportów zimowych, wędkowania, ogólnego odpoczynku. Jednocześnie możemy zachwycać się wszystkimi urokami zarówno miasta jak i przyrody, za cenę dużo niższą niż w Vancouver.

W mieście Halifax w Nowej Szkocji cena średnia domu w ubiegłym roku kształtowala się na poziomie 300 tysięcy dolarów. Zamieszkuje tu niecałe 405 tysięcy mieszkańców. Jest to miasto położone na wschodnim wybrzeżu. Jest to bardzo ładnie położone miasto. Trzeba również dodać, że miasto to rozwija się, oferuje różnego rodzaju miejsca pracy. Ponadto są tu wyższe uczelnie, oraz co ważne, dużo tańsze nieruchomości. Bliskość Oceanu Atlantyckiego oferuje liczne plaże, miejsca do wypoczynku, uprawiania sportów nie tylko wodnych. Miejsce do zamieszkania warte zastanowienia!

Nieco dalej od Toronto, w Ontario, jest większe miasto London: cena średniego domu wyniosła tu niecałe 385 tysięcy dolarów w roku ubiegłym. Miasto ma około 385 tysięcy mieszkańcow. Jest to miasto, gdzie mieści się Western University. Ma wiele do zaoferowania zarówno pod względem kulturalnym, jak i rozrywkowym. Miasto to wyróżnia się dobrymi ocenami jeśli chodzi o pracę dla kobiet, bezpieczeństwo, edukację, zdrowotność. Jest tu wiele miejsc zielonych, wręcz okrzyczano je miastem leśnym z uwagi na tak duże zadrzewienie. Oczywiście z uwagi na wielu studentów, istnieje możliwość wynajmu lub podnajmu lokalu, co może pomóc nam w comiesięcznych spłatach pożyczki hipotecznej. Niektórzy kupują tu nieruchomości wyłącznie pod wynajem, na inwestycje, właśnie z powodu dużego zapotrzebowania przede wszystkim studentów.

Następną propozycją w Ontario jest miasto Guelph. Tu cena średnia domu wyniosła nieco ponad 550 tysięcy dolarow. Miasto liczy okolo 132 tysiące mieszkańcow. Jest to śliczne miasto, atrakcyjne dla tych, którzy lubią naturę, gdyż w okolicy jest wiele spektakularnych miejsc, rzek, jezior, nieskończone kilometry szlaków turystycznych. Jest to również miasto uniwersyteckie, więc sporo młodych ludzi, również szukających wynajmu. Ponadto jest tu wyjątkowo niska przestępczość oraz wysoki standard życia.

Powyżej podałem więc Państwu tylko kilka z wielu miejsc do zamieszkania i rozpoczęcia nowego życia.

Jeśli macie inne plany lub szukacie miejsca na spędzenie spokojnej starości, proszę o kontakt, a przedstawię wiele innych propozycji; należy zdecydować się jedynie na kierunek przeprowadzki oraz powód, dla którego zmieniamy miejsce. Wiele zależy od indywidualnych wymagań zainteresowań, sytuacji życiowej.

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy.

Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący.

Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage