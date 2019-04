Nowe rozmowy bez szans na sukces? W czwartek wznowione zostaną rozmowy nauczycielskich związków zawodowych z rządem. Nic nie wskazuje jednak, że rząd przedstawi nauczycielom nowe propozycje. – Na wersję porozumienia z “Solidarnością” nie ma absolutnie jakiejkolwiek szansy, żebyśmy to podpisali – podkreślił po raz kolejny Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w czwartek przedstawi konkretną formułę na edukacyjny okrągły stół. – Jesteśmy gotowi, choćby teraz czy jutro usiąść do rozmów, które doprowadzą do zakończenia protestu nauczycieli i doprowadzą do podwyżek – mówi Jan Grabiec, rzecznik PO. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.