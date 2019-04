O bezdomności opowiedzą w Kanadzie … ale muszą najpierw zdobyć pieniądze na wyjazd. Aktorzy toruńskiego Teatru Jestem zostali zaproszeni do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Double Defi w Quebecu. Spektakl “Do domu” to projekt zrealizowany przez młodzież, seniorów, osoby uzależnione i niepełnosprawne. Jego premiera odbyła się dwa lata temu. WIĘCEJ – tu można posłuchać rozmowy z twórcą a także dowiedzieć się jak pomóc Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

