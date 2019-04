“Oczywiste, że Jezus jest po stronie ofiar” – Arcybiskup Ryś o pedofilii w Kościele To jest pytanie, które Kościół sobie przez dwa tysiące lat zadaje – powiedział w “Faktach po Faktach” w TVN24 metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, pytany o to, co jego zdaniem Jezus zrobiłby z problemem pedofilii. – Jest oczywiste, że Jezus jest po stronie ofiar – podkreślił hierarcha. Jak dodał, “ocena po stronie Kościoła wszystkich tych wydarzeń bolesnych, złych, niegodziwych, dzisiaj jest jasna”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

