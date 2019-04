Odwdzięczy się za odnaleziony portfel z 1000 dol. Mieszkaniec Ontario Chris Feeney chce odpłacić dobrym uczynkiem za to, że jego zagubiony portfel z ponad 1000 dolarów został zwrócony wraz ze wszystkimi znajdującymi się w w nim pieniędzmi. W czwartek rano Chris Feeney zgubił portfel po zatankowaniu ciężarówki na lokalnej stacji benzynowej. Mówi, że kiedy stracił portfel, pomyślał, że nigdy więcej nie zobaczy 1000 dolarów, które miał przy sobie. Po powrocie na stację benzynową i obejrzeniu nagrania z kamery, które pokazało mu, że odjeżdża z portfelem na ciężarówce, w końcu zaakceptował, że jego portfel zniknął. Zablokował wszystkie swoje karty kredytowe i debetowe, po czym udał się do Service Ontario, by załatwić nowe dokumnty, kiedy dostał telefon od żony, która mu powiedziała, że mężczyzna w mundurze Grand River Transit przyszedł do domu z jego portfelem. Feeney pospieszył do domu, żeby spotkać się z kierowcą, który przyjechał, by zwrócić portfel, który znalazł na ulicy na swojej trasie. Grand River Transit (GRT) podał, że kierowca chce pozostać anonimowy. Feeney mówi, że gdy odkrył, że portfel został znaleziony, on i jego żona zdecydowali, że chcą wykorzystać pieniądze, aby zrobić coś pożytecznego. „Byłem przekonany, że straciłem te pieniądze, więc kiedy dowiedziałem się, że oddano mój portfel z gotówką, pomyślałem, że powinniśmy zrobić z nią coś dobrego. Poczuliśmy się, jakobyśmy znaleźli te pieniądze”. Feeney mówi, że córka kierowcy cierpi na mukowiscydozę, a rodzina podróżuje do szpitala SickKids w Toronto wiele razy w tygodniu. Chce wesprzeć na badania nad mukowiscydozą i na inne ważne cele. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

