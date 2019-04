“Okrągły stół” w sprawie oświaty na Stadionie Narodowym Na PGE Narodowym w Warszawie zakończyły się obrady “okrągłego stołu” ws. oświaty. Debatę otworzył Mateusz Morawiecki, którego słowa spotkały się ze stanowczą reakcją szefa ZNP. Gdy w południe na Stadionie Narodowym w Warszawie zaczynał się “okrągły stół”, przed stadionem trwała pikieta protestujących nauczycieli. Debacie przewodniczy Mateusz Morawiecki, którego słowa już spotkały się z reakcją związkowców. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi o “obelżywych uwagach”. – Stół jest kwadratowy, nawet prostokątny, ale traktujemy go jak okrągły – zaczął swoją wypowiedź premier Mateusz Morawiecki i podziękował za zawieszenie strajku nauczycieli. – Rozmowa o polskiej szkole, to jedna z najwidoczniejszych rozmów, jakie my Polacy, musimy przeprowadzić – mówił premier. Tłumaczył, że wśród zaproszonych do rozmów są także rodzice, przedstawiciele szkół prywatnych, profesorowie uczelni, Rzecznik Praw Dziecka. Do “Okrągłego stołu” zgłosiły się setki osób, jednak jak podkreślił Morawiecki zaproszono tylko reprezentantów wylosowanych przez obiektywny algorytm. Premier zwrócił uwagę na nieobecność przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Przypomniał, że “pozytywnie zareagowali na debatę”, potwierdzając swój udział wysłanym pismem. Zadeklarował, że jeśli będą chcieli dołączyć na późniejszym etapie, drzwi cały czas będą otwarte. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

