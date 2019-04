Wybitny polski operator Jerzy Wójcik nie żyje Jerzy Wójcik urodził się 12 września 1930 w Nowym Sączu. W 1955 ukończył Wydział Operatorski PWSF w Łodzi. Jerzy Wójcik współtworzył najważniejsze filmy szkoły polskiej: “Eroikę”, “Popiół i diament” a także m.in. filmy “Krzyż Walecznych”, “Matka Joanna od Aniołów”, “Samson”, “Faraon”, “Westerplatte” i “Potop”. Miałem szczęście, że moje zainteresowania biegły równolegle z rozwojem szkoły polskiej. Nie oznacza ona dla mnie tylko obecności na ekranie pewnych dokonań artystycznych, innego sposobu inscenizacji czy reżyserii, ale przede wszystkim mówienie o problemach, o tym, co ludzie myśleli, co chcieli powiedzieć – mówił Wójcik, którego wypowiedź przypomniało na swojej stronie Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W filmach szkoły po raz pierwszy zaistniał zintegrowany obraz. Mam na myśli wysoki stopień integracji obrazu filmowego wyrażony przez strukturę obrazu, jednoczącą wszystkie jej elementy w oryginalną wizualizację: kompozycję dzieła filmowego – tłumaczył. Wójcik zajmował się także reżyserią i był twórcą kilku spektakli Teatru TV. Przez wiele lat był też wykładowcą wydziału operatorskiejgo swojej macierzystej Uczelni i wychowawcą wielu pokoleń polskich operatorów. Jerzy Wójcik był laureatem wielu nagród: m.in. Orła za osiągnięcia życia (2009), Platynowych Lwów na festiwalu filmowym w Gdyni (2012), Nagrody Specjalnej PSC za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej (2013), Nagrody SFP za wybitne osiągnięcia artystyczne (2018). W 2018 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa łódzkiej PWSFTviT. W 2006 r. opublikował książkę “Labirynt światła”. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.