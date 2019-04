Otwierasz drzwi, a tu… To nie na p贸艂nocy Ontario, a w dzielnicy Oakville 馃檪 niedaleko Trafalgar Rd. Ta sarenka cz臋sto tam wpada – widocznie lubi rodzin臋 gospodarzy.聽 Przeczytaj podobne artyku艂y: Pole膰: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor j臋zykoznawstwa), nauczycielka, autorka ksi膮偶ek, dzia艂aczka spo艂eczna, wsp贸艂tw贸rca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrod臋 i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po wi臋cej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net聽and聽Wikipedia under their respective聽licenses

Copyright 漏 2015. All Rights Reserved.