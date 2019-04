Panuje od 67 lat, jest najstarszym monarchą na świecie Najdłużej panująca w historii brytyjska królowa Elżbieta II skończyła w niedzielę 93 lata, świętując w wąskim, rodzinnym gronie na zamku w Windsorze. Zgodnie z sięgającą pierwszej połowy XVIII wieku tradycją, oficjalne obchody zaplanowane są na połowę czerwca. W tym roku urodziny Elżbiety II, głowy państwa i zwierzchnika kościoła anglikańskiego, zbiegły się w czasie z Wielką Niedzielą, najważniejszym dniem w kalendarzu chrześcijańskim. Królowa Elżbieta II zwyczajowo bierze wówczas udział w świątecznym nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, a towarzyszy jej m.in. mąż, 98-letni książę Filip, z którym pobrali się 71 lat temu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

