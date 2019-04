Papież Franciszek o “wszystkich krzyżach świata” Papież Franciszek na zakończenie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum mówił o “wszystkich krzyżach świata” i modlił się za osoby spragnione sprawiedliwości oraz pokoju, a także za migrantów i dzieci “zranione w ich niewinności i czystości”. “Panie Jezu, pomóż nam zobaczyć w Twym Krzyżu wszystkie krzyże świata: krzyż osób złaknionych chleba i miłości, krzyż osób samotnych i opuszczonych nawet przez własne dzieci i krewnych, krzyż osób spragnionych sprawiedliwości i pokoju” – powiedział papież. Franciszek modlił się za tych, którzy nie znajdują pocieszenia w wierze, za ludzi starszych, uginających się “pod ciężarem lat i samotności”. Następnie papież mówił o “krzyżu migrantów, którzy trafiają na zamknięte drzwi z powodu strachu i serc zaryglowanych przez polityczne rachuby”, oraz o “krzyżu maluczkich, zranionych w ich niewinności i w ich czystości”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.