Pierwszy dzień strajku oczami nauczycielki szkoły prywatnej

Strajk nauczycieli trwa już jeden dzień. To główny temat rozmów i dyskusji w mediach. A jak postrzegają go nauczyciele?

Moja rozmówczyni jest nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem i bardzo wysokimi kwalifkacjami, zbliżającą się do emerytury, ale zawsze otwartą na innowacje i kochaną przez uczniów. Pracuje w katolickim liceum prywatnym w Warszawie, ale poza tym uczy w innych miejscach – ma więc rozległe kontakty i stąd nasza rozmowa. Ponieważ chciała zachować anonimowość, nadamy jej imię Joanna.

Małgorzata P. Bonikowska: Pracujesz w szkole niepublicznej, która jak wszystkie niepubliczne szkoły nie strajkuje.

Joanna: No tak, rodzice płacą około 1300 zł miesięcznie czesnego i oczekują, że za te pieniądze szkoła zajmie się ich dziećmi. Taka jest polityka niektórych szkół prywatnych, a mojej na pewno. Poza tym jest to szkoła katolicka i ma opinię prorządowej aczkolwiek nie jest to prawda bo wśród nauczycieli jesteśmy podzieleni tak samo jak całe społeczeństwo – są i tacy, i tacy. Jednoznaczny komunikat jest jednak taki, że nie podoba ci się, to nie musisz tu pracować. Nie jesteśmy zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela.

M.P.B.: Masz znajomych wśród nauczycieli i uczniów z różnych szkół. Czy są jakieś odczuwalne napięcia pomiędzy nauczycielami, którzy strajkują, a tymi ze szkół, które nie podjęły strajku?

Joanna: Nie, o niczym takim nie wiem.

M.P.B.: Jakie są nastroje wśród młodzieży, która uczy się w szkołach strajkujących?

Joanna: Jeżeli chodzi o młodzież starszą i bardziej dojrzałą to wydaje mi się, że nastroje są bardzo spokojne natomiast w panice są ludzie, których dzieci w przyszłym tygodniu mają egzaminy. Największym problemem jest chaos, który panuje zwłaszcza po podpisaniu przez Solidarność porozumienia z rządem. Jest też chaos na styku rodzice-nauczyciele-uczniowie ze względu na egzaminy, bo w tym roku na nieszczęście spotykają się dwa roczniki. Rodzice boją się o swoje dzieci, że nie dostaną się do szkół kiedy egzaminy się nie odbędą. Jest nowe rozporządzenie pani minister Zalewskiej, że egzaminy mogą prowadzić osoby, które nie są czynnymi nauczycielami. Największy chaos będzie jak część szkół egzaminy przeprowadzi, a część nie. To będzie dopiero apogeum tego chaosu. Rodzice są bardzo zdenerwowani podwójnym rocznikiem dlatego widoczne jest bardzo wzmożone zainteresowanie szkołami prywatnymi. W moim liceum egzaminy się już odbyły, ale liczba uczniów, którzy do nich przystąpili, była ogromna. Mieliśmy mniej więcej 6 kandydatów na jedno miejsce. W innych prywatnych szkołach było nawet 10 chętnych na jedno miejsce.

Z drugiej strony niektórzy rodzice mówią, że rozumieją nauczycieli bardzo dobrze bo strajk np. 20 czerwca nie miałby żadnego sensu. Ma sens tylko w tym momencie kiedy napięcie jest takie wysokie. Tylko teraz można cokolwiek uzyskać. Natomiast przerażające było podpisanie przez Solidarność – wbrew wielu członkom związku – ugody z rządem. Na szczęście wielu nauczycieli należących do związku Solidarność i tak przyłączyło się do strajku.

W innych miejscach pracy stykam się z dziećmi z innych szkół. Część rozsądnych rodziców przestała już panikować bo doszli do wniosku, że nie bedzie przecież takiej sytuacji żeby dzieci nie trafiły do jakiejś szkoły więc trochę się uspokoili. Nawet tam gdzie być może egzaminy się nie odbędą przecież dzieci zostaną przyjęte do szkół na podstawie świadectw czy rejonizacji więc nie ma co panikować.

Ale mimo wszystko mam poczucie chaosu, jakiego nigdy nie nie doświadczyłam w oświacie. Popieram ten strajk bo uważam, że to jedyny moment – jeżeli teraz coś zostanie odpuszczone czy coś się zawaha to wszystko zostanie przegrane.

A u nas w szkole nie kryjemy poparcia dla strajkujących, w szkole są rozwieszone plakaty.

M.P.B.: I dyrekcja nie ma nic przeciwko temu?

Joanna: Dyrekcja nic nie mówi. A poza tym w naszej szkole są trzy dyrekcje, które mają różne poglądy. Nie można zamknąć szkoły bo oficjalnie nie przystąpiła do strajku czyli nie uczestniczy w tak zwanym sporze zbiorowym. Dyrekcje podstawówki i gimnazjum podpisały listy solidaryzujące się ze strajkującymi, ale dyrektor liceum nie podpisał.

M.P.B.: Czy znasz nauczycieli, którzy nie popierają strajku?

Joanna: Tak, mam koleżankę, która dzisiaj powiedziała, że to wszystko jest rozgrywka polityczna i nie wie jak można coś takiego robić w przeddzień egzaminów. Więc jej powiedziałam, że strajkowanie 20 czerwca nie miałoby sensu, a poza tym ona sama ma bardzo dobrą sytuację finansową, więc może poczułaby nieco empatii wobec osób, które muszą zarabiać same ciężką pracą na życie swojej rodziny i nie mają np. bogatego męża. Zdarzają się takie przypadki ale są w zdecydowanej mniejszości. Nawet w naszej katolickiej szkole.

M.P.B.: Czy w waszej szkole rozmawia się z młodzieżą o strajku i o sytuacji w oświacie, np. na lekcjach wychowania obywatelskiego czy na godzinach wychowawczych?

Joanna: Nie, raczej nie. Ja swoim uczniom powiedziałam co sądzę na ten temat, że się solidaryzuję ze strajkującymi nauczycielami. Czasami w przeszłości bywały rozmowy na temat różnych problemów jak np. niskiego statusu społecznego zawodu nauczyciela. Ja również takie rozmowy z uczniami odbywałam.

M.P.B.: Czyli jak oceniasz ten pierwszy dzień strajku? Czujesz atmosferę przerażenia?

Joanna: Nie, nic takiego nie ma. W szkołach, w których nauczyciele są na miejscu, ale nie uczą i w ten sposób odbywają strajk, jeżeli ktoś zadeklarował, że nie przystępuje do strajku, a do szkoły przyprowadzono jakieś dzieci, to taki niestrajkujący nauczyciel zajmuje się tymi dziećmi.

M.P.B.: Powszechnie uważa się, że nauczyciele w szkołach niepublicznych zarabiają dużo więcej niż w szkołach publicznych. Ale ostatnio czytałam na jakimś forum, że zarabiają tak samo słabo jak w sektorze publicznym. Jak to jest?

Joanna: Tak, to absolutna prawda, zarabiamy tak samo słabo, a może jeszcze mniej. Ja zarabiam mało z takim dorobkiem i stażem, mimo że mam kilkanaście publikacji. W mojej szkole są szczególnie kiepskie płace.

M.P.B.: Dlaczego nie przeniesiesz się do innej szkoły?

Joanna: Bo mam tutaj swobodę działania i mogę realizować swój program autorski, a zresztą nie chce mi się już przeprowadzać wielkich zmian życiowych bo jestem na zakończeniu mojej ścieżki nauczycielskiej.

M.P.B.: Jak oceniasz ogólnie polską edukację?

Joanna: Wymaga ona ogromnej całościowej przebudowy. Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w bardzo ciekawej wizycie w Finlandii, gdzie mieli okazję zobaczyć jak tam zreformowano i nareperowano system edukacji. Finlandia jest w tej chwili wzorem w Europie. Gdyby w innych krajach skopiowno fiński system na pewno zmieniłoby to jakość edukacji, wyszkolenie i status społeczny nauczycieli. Ciekawe, że w tej delegacji było też sporo Niemców. Niemcy mają system bardzo zbliżony do polskiego jeśli chodzi o błędy edukacyjne i myślę, że oni z tego wyjazdu do Finlandii bardzo wiele wynieśli. Natomiast u nas nic się nie zmieniło. Do tego są potrzebne głębokie zmiany systemowe. Nawet inicjatywa oddolna, którą można wdrożyć w konkretnej szkole dzięki pełnym zapału i oddania ludziom, których jest dużo, nie zmieni całego systemu. Nim należałoby porządnie wstrząsnąć. Ale to już temat na osobną rozmowę.

