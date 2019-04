Budżet Ontario – alkohol i hazard łatwiej dostępne Budżet Ontario na 2019 r. daje mieszkańcom Ontario łatwiejszy dostęp do alkoholu i więcej opcji, jeśli chodzi o hazard. Alkohol Rząd Forda nie tylko zrealizował swoje obietnice dopuszczenia do sprzedaży piwa i wina w sklepach narożnych, ale także ogłosił szereg nowych inicjatyw, które mogą przekształcić Ontario w nieoficjalną stolicę imprezowania. Pierwsze to alkohol w parkach. Obecnie zakazazne jest picie alkoholu w parkach. Rząd planuje wprowadzenie ustawy, która pozwoliłaby gminom wyznaczać parki gdzie legalna jest konsumpcja alkoholu. Będzie też można pić wcześniej, i dłużej, w lokalach gastronomicznych z licencją alkoholową. Bary, restauracje i pola golfowe w Ontario będą mogły podawać alkohol już od 9 rano, siedem dni w tygodniu. Obecnie nie wolno podawać alkoholu przed 11 rano. Prowincja zasygnalizowała również, że ostatnie drinki będzie można podawać po drugiej w nocy. „Rząd będzie kontynuował konsultacje w tej sprawie”, podano w budżecie. Podstawą jest wybór i wygoda konsumenta, mówił minister finansów Vic Fedeli. „Dlatego nasz rząd podejmuje kroki w celu zmodernizowania sposobu, w jaki sprzedajemy, dystrybuujemy i konsumujemy alkohol w Ontario”. Rząd usunie również ograniczenia rozmiarów kieliszków przy degustacjach w winiarniach i browarach. Zostaną też zmienione przepisy określające zasady reklamy alkoholu, aby umożliwić barom promowanie tzw. „Happy Hours” (godzin sprzedaży alkoholu po niższych cenach). Temu zawsze przeciwstawiały się grupy takie jak Mothers Against Drunk Driving (MADD). Rząd podkreślił również, że kasyna mogą podawać darmowy alkohol, a budżet daje im teraz zielone światło do reklamowania tej usługi. „Ta zmiana wyrówna szanse kasyn Ontario i pozwoli im skuteczniej konkurować z tymi w Stanach Zjednoczonych”, stwierdzają autorzy budżetu. Przewiduje się, że większość zmian w przepisach dotyczących alkoholu wejdzie w życie do lata 2019 r. Rząd oświadczył, że nie ma jeszcze ścisłego harmonogramu planowanej ekspansji sprzedaży piwa i wina do sklepów narożnych, ale minister Fedeli wyjaśnił, że rząd uważa to za priorytet. “W Quebecu jest ponad 8000 sklepów detalicznych sprzedających napoje alkoholowe, a w Ontario niespełna 3000. Dawno by już czas na zmiany” – powiedział Fedeli. Zapytany o możliwe skutki społeczne zwiększonego dostępu do alkoholu, Fedeli powiedział, że ufa mieszkańcom Ontario, że będą postępowali odpowiedzialnie. Hazard Podczas gdy popijasz piwo o 9 rano w lokalnym pubie, będziesz mógł także obstawiać grę drużyny sportowej lub kupić los na loterię bez schodzenia ze stołka barowego. Budżet chce oferować konsumentom możliwość zakupu produktów takich jak Pro-Line i Lotto 6/49 za pomocą smartfonów. Rząd jasno dał do zrozumienia, że ​​chce więcej pieniędzy z hazardu, które często uciekają z Ontario do Vegas lub zagranicznych internetowych stron hazardowych. „Obecnie mieszkańcy Ontario wydają około 500 milionów dolarów rocznie na hazard online, z czego większość korzysta z nielegalnych stron internetowych”, czytamy w budżecie. Prowincja zamierza ustanowić konkurencyjny rynek gier hazardowych online. Prowincja planuje zachęcić hazardzistów do obstawiania zakładów w Ontario, oferując opcje zakładów pojedynczych. „Nadszedł czas, aby wyprowadzić Ontario z epoki zakazu hazardu i traktować mieszkańców Ontario jako dorosłych, pozwalając im postawić na wynik pojedynczego wydarzenia sportowego” – podkreślił rząd. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

