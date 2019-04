Plac Solidarności tylko dla “Solidarności” Plac Solidarności decyzją wojewody – zarezerwowany wyłącznie dla obecnej “Solidarności”. Chodzi o Gdańsk i obchody 4 czerwca. Prezydent Dulkiewicz mówi – to jest haniebna decyzja. Czy symboliczne dla wszystkich miejsce da się zaklepać dla jednej opcji i czy to jest ta słynna wolność? Wzajemna kurtuazja między prezydent Gdańska a przedstawicielem “Solidarności” nie przekreśla ostrego sporu w sprawie obchodów 4 czerwca. “Solidarność” od wojewody uzyskała zgodę na organizację cyklicznych zgromadzeń na Placu Solidarności w dniach kluczowych dla historii Polski, w tym 4 czerwca. A to oznacza, że absolutnie nikt inny żadnych innych uroczystości nie ma prawa tu organizować. Od godziny 6.00 do 22.00. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

