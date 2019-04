Polka jedną z najbardziej wpływowych polityczek Europy Danuta Hübner znajduje się w czołówce najbardziej wpływowych eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim – tak wynika z zestawienia opublikowanego przez organizację Vote Watch Europe. Polska europosłanka znalazła się na ósmym miejscu. Wyprzedziła m.in. słynnego krytyka obecnych polskich władz Guya Verhofstadta. Na czele zestawienia uplasowali się natomiast przewodniczący PE Antonio Tajani oraz Manfred Weber, czyli szef europarlamentarnej frakcji Europejskiej Partii Ludowej – najliczniejszej w PE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.