Poznaj 18 filarów szczupłej sylwetki Z cyklu: Poczta zdrowia Wszystko, co Ci mówiono o tym, dlaczego: – nie możesz schudnąć – masz niepohamowany apetyt na słodkie – masz we krwi nadmierny poziom cukru, cholesterolu i triglicerydów – i wciąż czujesz się zmęczony …to nie była prawda! Jeśli zawiodłeś się na dietach

oraz intensywnych ćwiczeniach,

mam dla Ciebie dobrą informację! Czy chciałbyś schudnąć, ale bez diet, które wymagają dużo wysiłku i wiążą się z ciągłym poczuciem głodu? A i tak w efekcie których odzyskujesz zgubione kilogramy (i to z nawiązką)? Bez poczucia winy, że się łamiesz, podjadasz, nie dajesz rady (tak szczerze, kto by dał radę takie diety utrzymać przez długi czas)? Czy nie chciałbyś chodzić wyprostowany, dumny z nowej sylwetki, bez konieczności odmawiania sobie tego, co dobre, i pilnowania się na każdym kroku? Czy nie chciałbyś odzyskać takiej sylwetki, w której czujesz się najlepiej, i w której nie masz zbędnego tłuszczu, bez wylewania potów na siłowni lub w klubie fitness? Chciałbym więc Ci wręczyć klucze do odzyskania swojej figury sprzed lat. Bez frustracji i głodówek, bez jednostronnych diet, podczas których marzysz o jedzeniu. Bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Wiem, że brzmi to zbyt dobrze, żeby było prawdziwe. A jednak… Badania naukowe coraz częściej dowodzą, że nadmiar kilogramów nie wynika ze słabej woli. Jedną z przyczyn jest na przykład zaburzona flora bakteryjna w jelitach. Inną – możliwe zatrucie organizmu na przykład pasożytami. Z wiekiem zrzucenie zbędnych kilogramów staje się O WIELE TRUDNIEJSZE, ale jest na nie sposób Gdy mieliśmy po 20 lat, schudnięcie 4-5 kg – przed ślubem czy choćby przed wakacjami na plaży – nie było specjalnym problemem. Teraz dużym wyzwaniem jest już samo utrzymanie wagi – nie mówiąc o odzyskaniu szczupłej, atrakcyjnej figury. Ma to swoją przyczynę i NIE MA w tym Twojej winy. Naukowcy dowiedli, że im jesteśmy starsi, tym gwałtowniej spada nasz metabolizm. Więc nawet jeśli utrzymujemy tę samą dietę i ruszamy się tyle, co zawsze, nie uzyskujemy już takich efektów, jak kiedyś. Co na to medycyna klasyczna? Jedz mniej i ruszaj się więcej niż wtedy, gdy byłeś młodszy. Co takiego?! Kiedy ciągle brakuje nam energii, mamy ćwiczyć WIĘCEJ (jednocześnie jedząc MNIEJ) niż kiedykolwiek przedtem? To chyba żarty! Na szczęście tak wcale być nie musi. A gdybym powiedział Ci, że możesz zmniejszyć swój apetyt i przyspieszyć metabolizm – a wtedy zgubienie kilku kilogramów nie byłoby tak ciężką batalią…? Nagrodą będzie szczupła, seksowna sylwetka, która TAK ŚWIETNIE wygląda w sukience… Wąska talia i biodra, które bez problemu wślizgują się w Twoje ulubione spodnie… Szczupłe, jędrne przedramiona, których nie musisz się już wstydzić w bluzce bez rękawów… To całkiem realne! I nie potrzebujesz żadnej diety. Jak schudnąć i nie utyć ponownie? Rozwiązanie, które chcę Ci przedstawić, nosi nazwę Jak zdrowo stracić na wadze. To wyjątkowy program. Aby go stworzyć, wykorzystaliśmy badania naukowe przeprowadzane w międzynarodowych ośrodkach naukowych. Tak, jak wcześniej uprzedzałem, to nie jest dieta. To kompleksowy program, dzięki któremu schudniesz bez uszczerbku na zdrowiu, a potem utrzymasz swoją wagę. I w rezultacie odzyskasz wigor, kondycję i przede wszystkim zdrowie – a przecież to jest główny cel. Prosty do zastosowania, a jednocześnie skuteczny – OPARTY na WYNIKACH BADAŃ NAUKOWYCH program, dzięki któremu: Stracisz zbędne kilogramy w swoim własnym tempie

Przestaniesz się pocić przy najmniejszym wysiłku

Poczujesz się lekko i młodo, jak kiedyś

Z łatwością znajdziesz ubrania w swoim rozmiarze

i przestaniesz być więźniem swojego ciała Nie obiecuję Ci, że stracisz 5 kg w 14 dni – to byłoby kłamstwo. To, co przygotowałem dla Ciebie, jest o wiele bardziej ambitne. Gwarantuję Ci, że nie będziesz musiał liczyć kalorii ani drastycznie ograniczać ilości spożywanego jedzenia. Za to schudniesz z pewnością i to schudniesz zdrowo. Bo odchudzanie i zdrowie są nierozłączne. Poznaj 18 filarów szczupłej sylwetki, które stanowią podstawę tego programu. Oto niektóre z nich: ⇒ Rozpoznaj najgorszych wrogów Twojej wymarzonej sylwetki To produkty, które od dawna są obecne w Twojej diecie i szkodzą Ci bardziej niż myślisz, chociaż nikt ich nie podejrzewa o sprzyjanie otyłości. Nauczysz się je rozpoznawać i dzięki temu wyeliminujesz z codziennej diety. W rezultacie ułatwisz proces redukcji tkanki tłuszczowej i będziesz zdrowszy. ⇒ Dlaczego mamy nadwagę? Bo nie znamy prawdziwych mechanizmów odpowiadających za nasz metabolizm i proces tworzenia tkanki tłuszczowej. Bez tej wiedzy popełniamy kardynalne błędy żywieniowe i sami przyczyniamy się do tego, że proces odkładania tkanki tłuszczowej przebiega tak intensywnie. Kiedy chcesz stracić na wadze, pierwszym celem powinno być obniżenie poziomu insuliny tak, aby organizm spalał w pierwszej kolejności zapasy tłuszczów, a nie węglowodany, które zazwyczaj wykorzystuje do wytwarzania energii. ⇒ Kalorie bez tajemnic Dowiesz się, co jest najważniejsze, jeśli chcesz stracić na wadze? Jeść mniej? Czy też może dokładniej wybierać odpowiednie produkty, na przykład spożywać żywność o niskim IG lub większą ilość białek? Mniej produktów skrobiowych? Mniej tłuszczów? Więcej białek? Czemu i komu wierzyć? W prasie można znaleźć dosłownie wszystko i nic. Ale co mówi w tej kwestii nauka? ⇒ Jak uniezależnić się od apetytu na cukier? Dowiesz się, w jaki sposób cukier przejmuje kontrolę nad Twoim mózgiem i dlaczego tak często masz ochotę na zjedzenie czegoś słodkiego. Poznasz skuteczny sposób, który uwolni Cię od pragnienia słodkiej pokusy. ⇒ Jak opanować głód? Czy jesteś pewny, że to, co czujesz, to faktycznie głód? A może to Twój mózg wysyła mylny sygnał? Nie zawsze łatwo rozpoznać, co tak naprawdę dzieje się w Twoim organizmie. Nauczysz się zidentyfikować sposoby na rozpoznawanie poczucia sytości i głodu. ⇒ Sprawdź, co jest przyczyną Twojej nadwagi Dodatkowe kilogramy nie u wszystkich są takie same. Aby odchudzanie było skuteczne, trzeba uderzyć we właściwe źródło problemu. Każdy z nas tyje z innego powodu. Dlatego w końcu poznasz własną przyczynę tycia. I zlikwidujesz ją – raz na zawsze. ⇒ Poznaj strategię zrównoważonego sposobu odchudzania Pierwsza zasada, którą należy zapamiętać, jest następująca: szybkie zrzucenie samej tkanki tłuszczowej jest niemożliwe, nawet jeśli przestanie się jeść. Kiedy znajoma opowiada Ci o nowym sposobie odchudzania, który pozwala na zgubienie 5 kg w zaledwie dwa tygodnie, wiedz, że z tych 5 kg zaledwie 500 g będą stanowiły tłuszcze. Pozostała część́ to masa mięśniowa i woda. Zatem, jeśli chcesz uzyskać długotrwałe i atrakcyjne wizualnie rezultaty, masz tylko jeden wybór – drogę rozsądku. Nie spiesz się – udana utrata wagi zależy w dużej mierze od odpowiedniego rozłożenia wysiłku w czasie. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie trwałych i kompleksowych zmian w diecie, co pozwoli na długotrwałe rezultaty. ⇒ Równowaga kwasowo-zasadowa a odchudzanie Utrata samej tkanki tłuszczowej jest niemożliwa, ponieważ gubieniu tłuszczu zawsze towarzyszy utrata masy mięśniowej, kostnej i wody, co może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i wygląd ciała. Jednak w prosty sposób można zminimalizować te skutki uboczne. ⇒ Danie idealne, czyli czego nie wiesz o swoich posiłkach Nie brakuje na ten temat mylnych przekonań i stereotypów dotyczących składu posiłków: jedzenie samych warzyw, zupełne wykluczenie z diety produktów skrobiowych, zrezygnowanie z mięsa… Nauczysz się, jak prawidłowo komponować posiłki, a tym samym układać zróżnicowane, zbilansowane menu na każdy dzień, aby schudnąć na stałe. Pamiętaj, że diety ubogie w tłuszcze nie są rozwiązaniem pozwalającym na długotrwałe schudnięcie, a wręcz powodują niekorzystne dla samopoczucia załamanie hormonalne i utrudniają schudnięcie na stałe. Wybierz swoje zdrowie Teraz, kiedy już wiesz, dlaczego do tej pory nie mogłeś schudnąć, mam nadzieję że czujesz pewną ulgę. To naprawdę nie była Twoja wina! Stosując mniej lub bardziej drakońskie diety, nie miałeś najmniejszych szans trwale schudnąć. W dodatku przez cały ten czas narażałeś swoje zdrowie na szwank! Teraz możesz schudnąć i zachować zdrowie jednocześnie. Będziesz tracić wagę spokojnie i systematycznie, ale rezultaty będą trwałe. Z tygodnia na tydzień poczujesz się lepiej, co przełoży się na wszystkie aspekty Twojego zdrowia. „Jak zdrowo stracić na wadze?” – to program dla Ciebie! Tylko od Ciebie zależy, czy schudniesz czy nie. Jeśli tylko chcesz, to zacznij korzystać z kompleksowego, opartego na naukowych dowodach programu „Jak zdrowo stracić na wadze?” W ramach programu dostaniesz aż 18 książek w wersji elektronicznej, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez wszystkie etapy procesu odchudzania. Znajdziesz w nich także wskazówki, wiedzę i naukowe fakty, o których nikt nigdy wcześniej Ci nie powiedział. Ich znajomość jest kluczowa do osiągnięcia trwałych efektów odchudzania. Możesz otrzymać kompleksowy program „Jak zdrowo stracić na wadze?” z aż ponad 50% zniżką! Z przyjemnością prześlę Ci też 2 prezenty, które przygotowałem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Poczta Zdrowia Polskojęzyczna wersja francuskiego newslettera Santé Nature Innovation. Dostarcza on informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom potwierdzonych wieloma światowymi badaniami naukowymi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.