Premier Trudeau przeznacza 1,3 mld dol. na 58 000 niedrogich mieszkań w Toronto Rząd federalny ogłosił inwestycję w wysokości 1,3 miliarda dolarów na budowę 58 000 tanich domów w Toronto. Premier podał tę informację w piątek, 5 kwietnia, podczas wizyty w GTA. Dołączył do niego burmistrz Toronto John Tory. Rząd federalny twierdzi, że jest to historyczna inwestycja – „największa federalna inwestycja mieszkaniowa z partnerem miejskim w historii Kanady”. Rząd ma nadzieję poprawić warunki życia wielu torontończyków dzięki tej nowej inwestycji. „Remonty, które rozpoczną się wiosną 2019 r., zapewnią, że te lokale staną się dostępne dla ludzi, którzy potrzebują niedrogiego miejsca do życia, jednocześnie poprawiając ich warunki życia, bezpieczeństwo, dostępność i komfort dla najemców, oraz czyniąc te lokale bardziej energooszczędnymi,” podaje komunikat prasowy. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

