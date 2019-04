Prezydenci Gdańska i Wrocławia: będą pieniądze na rekompensaty dla nauczycieli Uszczuplenie finansów za czas strajku nauczycieli będzie zrekompensowane w inny sposób – powiedziała w “Faktach po Faktach” prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – My chcemy zrekompensować nauczycielom to, co oni stracili, a co i tak będą musieli zrobić. Trzy tygodnie strajku zrobiły jednak pewną istotną wyrwę w programie nauczania. Dzisiaj trzeba będzie to gonić – podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Po 19 dniach strajk nauczycieli został zawieszony, ale pozostało pytanie, co z wynagrodzeniem za czas, w którym nie prowadzili lekcji. Nauczyciele mogą spodziewać się nawet 70-procentowego obniżenia pensji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

