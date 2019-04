Prezydent Filipin grozi wojną Kanadzie Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zagroził “wypowiedzeniem wojny” jeśli Kanada nie wywiezie z Filipin śmieci, które kanadyjska firma wysłała do tego państwa ponad sześć lat temu – informuje AP. (…) – Chcę aby łódź była gotowa. Wyślę ostrzeżenie Kanadzie – może w przyszłym tygodniu – żeby lepiej zabrali te rzeczy, albo wezmę kurs na Kanadę i sam wyrzucę tam śmieci – miał mówić prezydent Filipin. O CO CHODZI? Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

