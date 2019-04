Prezydent przyznał, że dane o zarobkach nauczycieli są fałszywe We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Koła (woj. wielkopolskie). Wśród nich byli też nauczyciele. Prezydent miał ich poinformować, że jego małżonka Agata Kornhauser-Duda włączy się w rozmowy z nauczycielami. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kole spotkał się z delegacją nauczycieli, którzy przyszli na jego otwarte spotkanie z mieszkańcami – podaje Polsat News za PAP. – To była bardzo dobra rozmowa, która oczywiście dotyczyła w głównej mierze podwyżek, ale środowisko nauczycielskie podkreśla także fakt, że oświata wymaga reformy i trzeba o tym rozmawiać – powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski po rozmowie Andrzeja Dudy z nauczycielami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

