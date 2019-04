Propozycja premiera to policzek dla niemal miliona obywateli Skala protestu nauczycieli w polskich szkołach wyraźnie zaskoczyła rządzących. Faktycznego zainteresowania rozwiązaniem problemu nie ma, są natomiast wyraźne sygnały, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje za wszelką cenę przerzucić odpowiedzialność za skutki egzaminacyjnego chaosu na nauczycieli i samorządowców, a samych inicjatorów strajku zamierza zohydzić opinii publicznej tak samo, jak robiło to wcześniej w przypadku lekarzy rezydentów czy opiekunów osób niepełnosprawnych. Wczoraj wieczorem z nową inicjatywą polityczną, mającą przekonać protestujących do powrotu do pracy, wystąpił premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie w TVP pytany był, w jakiej perspektywie czasowej rząd chce rozwiązać problemy nauczycieli i systemu oświaty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.