Przeciw depresji

Depresję, obniżony stan emocjonalny, któremu towarzyszy zespół somatycznych objawów, uznano za chorobę i wpisano do rejestru chorób. Najczęściej leczy się ją za pomocą leków potocznie zwanych antydepresantami, które przepisywane są już nastolatkom. Często przez lata zwiększa się potem dawki, albo przepisuje kolejne lekarstwa. Ewidentnie widać, że farmakologia nie leczy depresji. Wiadomo, że 65 do 80% ludzi przyjmujących antydepresanty pozostaje wciąż w stanie depresji. Czyż nie jest to dowód na niską skuteczność takiej terapii? Zresztą wiele badań pokazuje ich niską skuteczność. Zaledwie 25% działania leku to efekt samej chemii zawartej w nim, 50% to efekty z wiązane z jego oddziaływaniem psychologicznym, opowieści jaka jest z nim związana – ma pomóc, innym pomaga, jest modny, jest drogi, jest przepisany przez specjalistę, zaś 25% ludzi po prostu zdrowieje niezależnie od leku. (I. Kirsch G. Sapirstein; 1998 początek badań)

Psychiatrzy leczą jednak somę, uznając najczęściej, że zaburzenia chemiczne to jedyna przyczyna depresji. Takie przekonanie utrzymuje się od kilkudziesięciu lat, mimo iż tak naprawdę nie ma dowodów na jego zasadność, są to jedynie spekulacje.

Zawsze wiedziałam, że stany depresyjne są odpowiedzią na trudy życia, na brak umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu. Uważałam – i dawałam temu wyraz w różnych publikacjach – że to reakcja na brak więzi, na utratę poczucia sensu własnego życia, utratę jego znaczenia. Nie miałam na to jednak innych dowodów niż osoby, którym pomagałam odnaleźć ten sens życia, odbudować więzi czy zbudować je na nowo. Na moich oczach ludzie zmieniali się z ospałych, apatycznych i mechanicznie działajacych na żywo reagujące istoty próbujące sięgać po nowe, starające się ożywić swoje życie. Jednakże w medycynie i nauce takie dowody nazywa się „anegdotycznymi” i poważni (rzekomo) eksperci nie biorą ich pod uwagę. Gorzej, bo udało im się przekonać do takiego myślenia część społeczeństwa.

Ciekawe, że osoby cierpiące na depresję często nie są nawet pytane o to, co dzieje się w ich życiu. Robi się test (albo i nie), aplikuje lekarstwo i… następny proszę. W 1978 roku zostały opublikowane badania zespołu George’a Browna i Tirril Harris i ich konkluzja brzmiała: „Zwracanie uwagi na środowisko, w jakim żyje pacjent okazuje się być co najmniej tak samo skuteczne jak terapia fizyczna.” A na pewno nie niszczy organów wewnętrznych, nie zamydla obrazu cierpienia i nie uzależnia. Mimo to nic nie zmieniło się w sposobie leczenia. Dalej po protu przepisuje się najmodniejsze lekarstwo. Fakt, że jest ono modne i znane jest o tyle istotny, że szybciej zadziała efekt placebo – przekonania, że coś ma pomóc, a nie samego lekarstwa. Irvin Kirsz napisał nawet książkę „The Emperor’s New Drugs” nawiązując do bajki Andersena „Nowe szaty cesarza”, gdzie nikt nie miał odwagi powiedzieć, że król jest nagi, a niektórzy wręcz tego nie widzieli zwiedzeni grupową iluzją.

W 1959 roku Max Hamilton opracował, a potem kilkakrotnie poprawiał, skalę do mierzenia poziomu depresji. Ma 51 poziomów (17 do 29 badanych kwestii) – od 0, gdzie dana osoba jest pełna radości do 51 gdzie człowiek rzuca się pod pociąg. Okazuje się, że antydepresanty poprawiają samopoczucie o 1,8 poziomu, podczas gdy dobry sen może je poprawić o 6 poziomów. Skala jest ogólnie dostępna, wciąż używana w psychologii ogólnej. Niezależnie od jej słabych punktów daje na pewno obraz tego czym jest izolowane działanie farmaceutyków w kontekście prawdziwej pomocy chorym.

Depresja zawsze ma komponent psychologiczny. Nawet tak zwana depresja endogenna potrzebuje środowiskowego wyzwalacza. Światło na istotę depresji rzuciło proste odkrycie, że wiele objawów występujących w depresji, to objawy podobne do tych, jakie ma osoba w żałobie, przeżywająca śmierć bliskiej osoby. Czasem to, co się bierze za depresję samą w sobie, niezależną od życia, jest w istocie żałobą. Tyle tylko, że można przeżywać żałobę po utracie różnych innych wartości w naszym życiu, po utracie pracy, szacunku, godności, poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie te straty będą czasem prowadzić do zaburzenia lub utraty poczucia sensu w życiu i dawać obraz kwalifikujący do przyjmowania antydepresantów. Jednak czy chemia może przywrócić nam pracę, utracone poczucie godności, nadać życiu więcej kolorów czy przywrócić mu sens? Raczej nie. Potrzebne jest terapia i autoterapia, całościowe i kompleksowe zadbanie o własne życie.

Ujmując zjawisko depresji słowami Johanna Hariego z jego książki „Lost Connections” można powiedzieć, iż przyczyną depresji nie jest coś złego w mózgu; przyczyną jest coś złego w życiu (s. 53). To nie mózg się popsuł, ale życie. W takim razie uprawniony wniosek to: nie mózg trzeba naprawiać, ale życie. Wiadomo co robić, bo odkryto podstawowe przyczyny jej występowania. I na to powinny byś skierowane główne wysiłki połączonych sił lekarzy, terapeutów, samych pacjentów ale także szerzej – społeczeństwa. Chodzi o to, aby budować rzeczywistość chroniącą od depresji.

