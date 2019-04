Pszczoły potrafią liczyć Pszczoły potrafią liczyć, używając do tego zaledwie czterech neuronów w mózgu. Takie wnioski wynikają z badań, które polegały na symulowaniu pszczelego mózgu w komputerze. Wyniki badań opublikowano na łamach pisma „iScience”. Na podstawie obserwacji pszczół i za pomocą komputerowej symulacji pszczelego mózgu naukowcy sprawdzali, na ile efektywne są możliwości poznawcze tych owadów. Badacze próbowali zrekonstruować algorytm, za pomocą którego pszczoły liczą i zapamiętują liczbę obiektów. Wcześniejsze badania wykazały, że pszczoły potrafią policzyć cztery-pięć przedmiotów. W trakcie eksperymentów, po odpowiednim wyćwiczeniu, nauczyły się wybierać mniejszą liczbę obiektów z dwóch możliwości, w tym – zerową. Jednak nie odbywa się to za sprawą abstrakcyjnego pojęcia liczby, ale skomplikowanych ruchów podczas lotu, za pomocą których pszczoła poznaje obiekty, jeden po drugim. Kiedy już dokona inspekcji, zapamiętywanie i rozróżnianie większej i mniejszej liczby przedmiotów wymaga niewielkich zasobów mózgu. Zdaniem badaczy pszczołom do prostego liczenia i zapamiętywania liczby przedmiotów wystarczy układ zaledwie czterech neuronów. Tego rodzaju wyniki mogą przełożyć się na badania nad sztuczną inteligencją, a przede wszystkim na efektywność autonomicznych układów, takich jak roboty, które dzięki temu mogłyby działać, opierając się na prostych algorytmach. Jak podkreśla główna autorka badań, Vera Vasas z Queen Mary University w Londynie, badania możliwości poznawczych zwierząt są ważne nie tylko w aspekcie pytań o to, co zwierzęta potrafią, ale też jak do tego dochodzą. Rozmiar mózgu nie stanowi o wszystkim. Zwoje mózgowe pszczół mają milion komórek nerwowych. To niewiele w porównaniu z mózgiem ludzkim, który składa się z 86 mld neuronów. Niewielki mózg musi więc efektywnie wykorzystywać swoje możliwości. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

