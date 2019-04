Rewelacyjny sposób na przeziębienia Z cyklu: Poczta zdrowia Szanowny Czytelniku, gdy byłem dzieckiem i nastolatkiem histerycznie reagowałem na słowo „lekarz” – to wspomnienie jest niemalże upokarzające i wciąż powraca do mnie w najgorszych snach. Nie tolerowałem stetoskopów, patyczków laryngologicznych, trudnych do przełknięcia tabletek… Na samą myśl robiło mi się słabo! Jedyną osobą, którą dopuszczałem do siebie podczas choroby była moja babcia. Na szczęście, podchodziła do tej medycznej awersji z dużą wyrozumiałością. Odkąd pamiętam stawiała na naturalne sposoby leczenia: płynnie recytowała z pamięci niezliczone przepisy i receptury na roślinne specyfiki, które ratowały mnie przed koniecznością wizyty lekarskiej. Jednym z tych ponadczasowych lekarstw była rozgrzewająca maść na infekcje górnych dróg oddechowych, które w czasach szkolnych przytrafiały mi się notorycznie każdej zimy. Prosty skład i szybkie wykonanie spowodowały, że w razie potrzeby stosuje ją do dziś. Co więcej – polecam ten sposób wszystkim moim znajomym… a teraz także Tobie! Spróbuj: Czego potrzebujesz? ¼ szklanki oliwy z oliwek

½ szklanki oleju kokosowego w stałej formie

¼ szklanki wosku pszczelego

20 kropli olejku z mięty pieprzowej

20 kropli olejku eukaliptusowego Wykonanie: Oliwę, olej kokosowy i wosk pszczeli umieść w słoiku i wymieszaj. Wstaw do gorącej wody i poczekaj, aż składniki się rozpuszczą. Całość wymieszaj ponownie i odstaw do wystygnięcia. Następnie dodaj 20 kropli olejku miętowego oraz 20 kropli olejku eukaliptusowego. Poczekaj, aż maść stężeje. Smaruj klatkę piersiową i plecy. ••• Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Poczta Zdrowia Polskojęzyczna wersja francuskiego newslettera Santé Nature Innovation. Dostarcza on informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom potwierdzonych wieloma światowymi badaniami naukowymi. Search

