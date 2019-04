Rewolucja: Polacy wydrukowali w technice 3D pierwszą bioniczną trzustkę To niezwykły sukces i rewolucyjny postęp w medycynie: 14 marca 2019 r. po raz pierwszy w historii medycyny udało się wydrukować w technice 3D bioniczną trzustkę, wraz z naczyniami krwionośnymi. Dokonał tego zespół polskich naukowców pod kierownictwem dr. hab. Michała Wszoły z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Jest to przełom na miarę rewolucji kopernikańskiej. Dzięki tej technologii wchodzimy w zupełnie nowy, zastrzeżony do niedawna jedynie dla literatury fantastyczno-naukowej, obszar rozwoju medycyny transplantacyjnej. Dr hab. Michał Wszoła i jego współpracownicy to – mówiąc kolokwialnie – drużyna prawdziwych zapaleńców. Pomimo licznych przeszkód i trudności natury formalnej, finansowej i administracyjnej, na które w naszym kraju trafia wielu wizjonerów, niezłomnie dążą oni do wyznaczonego celu. A jest nim wyczekiwany przez miliony ludzi na całym świecie przełom w leczeniu cukrzycy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

