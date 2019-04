Rocznica katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński: Polska musi zwyciężyć Mija 9 lat od katastrofy smoleńskiej. Jak co roku na Krakowskim Przedmieściu przemawiał m.in. Jarosław Kaczyński. – Pamiętajcie o tej tragedii, o tych, którzy zginęli. Ale pamiętajcie także o tym, że musimy jeszcze bardzo wiele uczynić, by nasze społeczeństwo, nasz naród był zwarty – zaapelował prezes PiS. Prezes PiS podkreślił, że wyprawa polskiej delegacji do Smoleńska nie była zwykłym wyjazdem. Według niego to była próba odzyskiwania prawa do prawdy. – Ta prawda była i jest ciągle przez bardzo wielu kwestionowana, ale jeżeli chcemy odzyskać to, co się należy, to znaczy status wielkiego, europejskiego narodu, to musimy o tę prawdę walczyć. I rozumiał to dobrze prezydent Lech Kaczyński i my to dzisiaj rozumiemy, rozumie to nasz obecny prezydent Andrzej Duda – mówił Jarosław Kaczyński. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

