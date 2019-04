Rolnicy protestowali w stolicy Rolnicy wspierani przez taksówkarzy od rana protestowali w stolicy. O 11.30 ruszyli z placu Zawiszy w stronę ronda Dmowskiego. Później przeszli przed Sejm i dalej przed Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chcieli tam zostawić petycję do ministra, nie zostali jednak wpuszczeni do środka. Protest zakończył się przed godziną 17. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.