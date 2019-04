Rosja rozdaje paszporty w Donbasie Władimir Putin podpisał dekret upraszczający drogę do rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom Donbasu. Władze Ukrainy uznają ten krok za agresję i ingerencję w jej sprawy wewnętrzne. Pilne posiedzenie poświęcone temu tematowi planuje Rada Bezpieczeństwa ONZ. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

