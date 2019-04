Rosną wątpliwości w sprawie SNC-Lavalin i działań byłych minister

W sprawie firmy SNC-Lavalin i rzekomych nacisków na byłą minister sprawiedliwości Kanady, wywieranych przez pracowników kancelarii premiera, pojawia się coraz więcej wątpliwości. Była minister żądała od premiera Justina Trudeau m.in. dymisji urzędników.

We wtorek z klubu parlamentarnego Partii Liberalnej zostały usunięte dwie ważne postaci – Jody Wilson-Raybould i Jane Philpott. Negocjacje w sprawie ich pozostania trwały do ostatniej chwili.

To dalszy ciąg trwającego od początku lutego br. skandalu, gdy do dymisji podała się Wilson-Raybould, minister ds. weteranów, do styczniowych zmian w rządzie minister sprawiedliwości i prokurator generalna. Kilka dni przed dymisją dziennik “Globe and Mail” napisał, że kancelaria premiera naciskała na Wilson-Raybould w sprawie dochodzenia dotyczącego firmy SNC-Lavalin. Na początku marca do dymisji podała się też minister Jane Philpott szefująca Treasury Board (urząd łączący role resortu administracji i częściowo skarbu), twierdząc, że utraciła zaufanie do sposobu, w jaki rząd zajął się sprawą.

Przeciw inżyniersko-budowlanej firmie SNC-Lavalin toczy się dochodzenie w sprawie zarzutów o łapówki w kontraktach, a współpracownicy premiera mieli rzekomo naciskać na Wilson-Raybould, by zamiast postępowania karnego zawarto ugodę. SNC-Lavalin zostałaby ukarana grzywną, ale nie zostałaby odsunięta na 10 lat od publicznych przetargów. SNC-Lavalin zatrudnia na świecie ponad 50 tys. osób, w Kanadzie daje pracę prawie 9 tys. i, jak podawały media, groziła przeprowadzką poza Kanadę.

Od swojej dymisji Wilson-Raybould twierdziła, że chodzi o naciski, które nie powinny mieć miejsca. Po zwolnieniu z tajemnicy służbowej złożyła wyjaśnienia przed parlamentarną komisją sprawiedliwości w sprawie nacisków ze strony, jak wyliczyła, 11 osób. Jak relacjonowała, zapytała bezpośrednio Trudeau, czy “wywiera polityczny wpływ” na jej decyzje jako prokurator generalnej. W odpowiedzi usłyszała, że “nie, musimy znaleźć rozwiązanie”.

Trudeau potwierdzał, że rozmawiał o miejscach pracy, ale podtrzymywał, że zarówno on, jak i jego urzędnicy działali właściwie.

Jednak wizerunek prawdomównej minister przeciwstawiającej się naciskom od kilkunastu dni zaczął się zmieniać. W mediach pojawiły się relacje dawnych współpracowników Wilson-Raybould, którzy przytaczali przykłady na to, że jej nieugiętość, to często zwykły upór. Wskazywano na wewnętrzne rozgrywki w partii liberalnej, w które włączyła się Wilson-Raybould. Media opisały m.in. sprawę niesłusznie skazanego, który przez wiele miesięcy prosił o ponowne rozpatrzenie sprawy, a którego dossier pozostało nietknięte, i zajął się nim dopiero nowy minister sprawiedliwości.

Tydzień temu Wilson-Raybould przekazała komisji sprawiedliwości dodatkowe dokumenty, w tym transkrypcję rozmowy, którą przeprowadziła z Michaelem Wernickiem, głównym urzędnikiem Privy Council, urzędu służby cywilnej. Jak wyjaśniła, rozmowę nagrała, ponieważ w pobliżu nie było asystenta, który pomógłby w notatkach. Nie powiedziała jednak Wernickowi, iż rozmowa jest nagrywana, choć prawników w Ontario obowiązuje zasada, że nie wolno rozmów z klientami nagrywać bez ich wiedzy, zaś w tym przypadku klientem minister jako prawnika był rząd Kanady.

W miniony wtorek dziennikarka publicznej telewizji CBC Rosemary Barton zapytała Wilson-Raybould, dlaczego w komisji sprawiedliwości twierdziła, że usunięto ją z funkcji ministra sprawiedliwości z powodu SNC-Lavalin, zaś w dokumentach przekazanych dodatkowo w ub. tygodniu znajduje się oświadczenie, że zapytała o to Trudeau, który zaprzeczył, a ona “zdecydowała, że mu uwierzy”. “Te wersje nie są sprzeczne” – powiedziała Wilson-Raybould. “Dlaczego nie powiedziała pani Wernickowi, że go nagrywa” – naciskała Burton. “Nie będę dalej komentować” – odpowiedziała Wilson-Raybould.

Jak w środę donosiły media, politycy partii liberalnej, w tym sam Trudeau, przez wiele tygodni próbowali dojść do porozumienia z Wilson-Raybould, która stawiała warunki: od dymisji Wernicka i dwóch doradców premiera po oświadczenie przez Trudeau przynajmniej przed klubem parlamentarnym Liberałów, że jego kancelaria działała niewłaściwie. Wernick i Gerald Butts, główny doradca premiera, sami odeszli z pracy. Negocjacje, podczas których Wilson-Raybould zgłaszała nowe żądania, trwały aż do minionego wtorku, gdy Wilson-Raybould i Philpott zostały usunięte z klubu Liberałów. “Podjęliśmy wszystkie starania, by odpowiedzieć na ich obawy” – mówił we wtorek Trudeau.

Dochodzenie w sprawie nacisków prowadzi parlamentarny komisarz ds. etyki.

Anna Lach (PAP)